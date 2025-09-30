Macabro: encontraron un hombre asesinado y maniatado en un departamento del barrio Unimev

Se trata de Franco Patricio Aracena, de 31 años. La víctima vivía en un complejo de departamentos, donde lo encontraron maniatado y amordazado.

Un brutal homicidio fue descubierto la tarde de este martes en el barrio Unimev de Guaymallén. La víctima, identificada como Franco Patricio Aracena, de 31 años, fue encontrada sin vida, con evidentes signos de violencia y maniatada dentro de su departamento.

En la escena se iniciaron los trabajos a cargo de la Policía Científica, bajo las directivas de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, con el objetivo de establecer la causa de muerte de la víctima.

Macabro hallazgo en el barrio Unimev El hallazgo se produjo cerca de las 12.30 en un complejo de departamentos ubicado sobre calle Rodríguez Peña 885, entre Cangallo y Las Encinas. Fue una mujer quien llamó a la línea de emergencias 911 para alertar sobre una situación extraña: relató que el sábado por la noche, alrededor de las 21, había visto salir del lugar a dos sujetos con una motocicleta negra con detalles verdes, dejando la puerta abierta del departamento y del edificio.

De acuerdo con ese relato, los sospechosos habrían ingresado con el consentimiento de Aracena, pero desde ese entonces no volvieron a saber nada sobre el hombre nacido el 25 de noviembre de 1993.

Al llegar a la escena, los policías ingresaron al inmueble en compañía de la pareja de la testigo, y se toparon con una macabra escena: Aracena estaba tendido en una habitación, maniatado, amordazado y con lesiones en el rostro que evidenciaban una posible agresión.