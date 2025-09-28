El papá de Brenda apuntó contra Axel Kicillof: "Dejen de buscar nombres inventados, están encubriendo algo"

Lionel, padre de Brenda, cuestionó al gobierno de Axel Kicillof y desmintió la existencia del supuesto autor intelectual apodado “Pequeño J”.

Sobre el "Pequeño J", el papá de Brenda expresó: "¿De dónde lo sacaron? Me crié en La Matanza, para mí están encubriendo algo".

La investigación por el narco asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) continúa sumando tensión y reclamos de justicia. En este contexto, Lionel, padre de Brenda, lanzó duras críticas contra el gobierno provincial de Axel Kicillof y puso en duda la versión oficial sobre la existencia de un presunto autor intelectual del crimen apodado "Pequeño J".

Los familiares de las tres jóvenes asesinadas acusan al Gobierno de la provincia de inventar nombres "Dejen de buscar nombres inventados. Este personaje es ficticio, ¿de dónde lo sacaron? Me crié en La Matanza, para mí están encubriendo algo", declaró Lionel en diálogo con TN, en sintonía con los dichos de la madre de Morena, que también había cuestionado la línea de investigación.

Visiblemente afectado, el padre de Brenda relató cómo atraviesa la pérdida de su hija: "Me levanto cada dos horas, no descanso, lloro de la rabia".

Brenda, Lara y Morena, las chicas de La Matanza asesinadas en Florencio Varela Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez, las jóvenes que fueron halladas asesinadas en Florencio Varela. X

Además, acusó a la justicia y a la policía de no querer esclarecer los hechos de fondo: "No lo encuentran porque es funcional para el gobierno de turno provincial. Estoy enojado. Yo los voy a encontrar, no la justicia ni la policía, que van a querer poner un perejil que a los dos años va a salir. Yo vengo de ese mundo y sé con quién me estoy metiendo".