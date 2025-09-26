La dura acusación de Eduardo Feinmann y Pablo Rossi contra Axel Kicillof por el narcotráfico en el conurbano bonaerense

Este viernes, Eduardo Feinmann y Pablo Rossi cruzaron al gobernador bonaerense Axel Kicillof , en el contexto del triple homicidio en Florencio Varela que conmociona al país. Los conductores de A24 acusaron al funcionario de no tener una posición de lucha contra el narcotráfico , y compartieron declaraciones que no dejan al líder peronista bien parado.

Al referirse a la centralidad que ha tenido esta semana el escalofriante triple crimen en el que fueron asesinadas tres jóvenes, dos de ellas de 20 años y una de 15, Feinmann remarcó respecto al conurbano de la provincia de Buenos Aires: "Yo desde hace rato que lo llamo el narcourbano bonaerense, o el conurbano narco".

Luego, el conductor fue con todo contra Kicillof y sentenció: "El conurbano es la Sinaloa de la provincia de Buenos Aires... Quizás este triple homicidio sea la punta de un gran iceberg que vayamos descubriendo de a poco".

Además, Eduardo Feinmann reflexionó sobre el alto nivel de pregnancia que tiene el narcotráfico en la juventud. "Viven jugando con el peligro, fijate esta nena de 15 años, jugueteaba con el peligro todos los santos días... Todos son vulnerables en definitiva", comentó el periodista. A lo que Pablo Rossi sumó: "Todos buscando la ilusión de una vida fácil, del dinero fácil".

Retomando sus dardos contra Axel Kicillof, Eduardo Feinmann apuntó contra unos controversiales dichos del funcionario en una entrevista de hace tiempo en la que habló de narcotráfico. " El gobernador en el programa de Novaresio diciendo que ese podía ser el camino, porque ante la falta de trabajo era bueno que los chicos tengan ese tipo de trabajo. Se vanagloriaba. Por eso, yo hablo de una provincia narco, o el narcourbano bonaerense".

Sobre ese punto, Rossi acotó respecto a las palabras de Kicillof: "O al menos lo describibía como algo inevitable". Entonces Feinmann redobló contra el gobernador: "En vez de decir 'voy a combatir el narcotráfico para que estas personas no sean víctimas de esos hijos de pu* que son los narcos, dijo 'bueno, es una salida laboral'".

En la cadena de responsabilidades políticas sobre el narcotráfico en Buenos Aires, Eduardo Feinmann también apuntó: "Yo creo que gran cantidad de los intendentes del conurbano bonaerense idiotas no son, conocen el entramado, cada cuadra de su distrito o ciudad". Sobre este punto, Pablo Rossi cuestionó filoso: "¿Vos creés que (Fernando) Espinoza no conoce quiénes son los narcos de La Matanza? Como si él no fuera el jefe político, ni siquiera para estar con los familiares, cero".

Por último, Feinmann destrozó a Axel Kicillof al sentenciar: "El gobernador tiene un triple crimen en su provincia, cero, le importaba más estar en Nueva York". Mientras que Rossi cuestionó respecto a lo que expresó el funcionario bonaerense en sus redes sociales: "Un tuit relocalizando el problema en CABA".