El frontal exabrupto de Eduardo Feinmann al elogiar el apoyo de Donald Trump a Javier Milei

El conductor de A24 destacó el resultado de la reunión entre los presidentes, y deslizó un áspero comentario para quienes lo tilden de cipayo.

Este martes, Eduardo Feinmann deslizó un frontal exabrupto durante el pase con Pablo Rossi en A24 al elogiar el apoyo de Donald Trump a Javier Milei. Los periodistas destacaron la baja del dólar y del riesgo país producto del compromiso de salvataje económico de los Estados Unidos a nuestro país, formalizado con el encuentro entre los presidentes que se consideran mutuamente socios estratégicos.

Más allá de acompañar este nuevo gesto de sintonía entre Milei y Trump, tanto Feinmann como Rossi remarcaron que este paso debe ser tomado por el oficialismo con templanza y haciendo a un lado la soberbia. Así y todo, ambos conductores no dudaron en compartir su entusiasmo alrededor del resultado de la reunión entre los mandatarios, y allí fue cuando el líder de El Noticiero de A24 sorprendió a su colega con un brusco comentario.

"Obviamente a vos y a mí nos van a llamar cipayos, vendepatria, que nos dejamos cog* por Trump", disparó Eduardo Feinmann ante la atenta mirada de Pablo Rossi. Acto seguido, el comunicador remarcó: "Bueno, vamos a ser cogi* por Trump, ponele".

Eduardo Feinmann ponderó el apoyo de Donald Trump a Javier Milei Eduardo Feinmann ponderó el apoyo de Donald Trump a Javier Milei

En tanto que para ilustrar la dinámica que le atribuye a los opositores a Javier Milei, Eduardo Feinmann enumeró: "Si sube el dólar, está mal. Si baja el dolar, está mal. Si está por explotar el país, está mal. Si el país se salva, también está mal. Si la inflación baja, está mal. Si sube, también esta mal. Si el riesgo país sube, está mal, y si baja también esta mal".