Profundo dolor: falleció Claudia Cardinale, icónica actriz italiana

Claudia Cardinale fue una de las referentes y leyendas del cine italiano durante los años 60. La gloriosa actriz falleció este martes a los 87 años y la noticia la dio a conocer Laurent Savry, representante de la icónica artista que sin lugar a dudas marcó una época y deja con su partida un enorme vacío.

Durante su extensa carrera, protagonizó más de 100 películas, siendo las más exitosas "Rocco y sus hermanos" (1960), "Gatopardo" (1963) y "Fellini ocho y medio. Además, fue reconocida en premios renombrados como el León de Oro en Venecia en 1993 y el Oso de Oro en Berlín en 2002.

En el Festival de Berlín, cuando subió a recibir la estatuilla, comentó: "He vivido más de 150 vidas: prostituta, santa, romántica, cada tipo de mujer. Es maravilloso tener la oportunidad de transformarse. He trabajado con los directores más importantes. Ellos me lo dieron todo", haciendo una clara reflexión sobre la vida artística.

Fellini: ocho y medio, uno de los grandes éxitos de Claudia Cardinale Profundo dolor: falleció la Claudia Cardinale, icónica actriz italiana

Laurent Savry, expresó que "Nos deja el legado de una mujer libre y llena de inspiración tanto en su trayectoria de mujer como de artista". Por el momento no se sabe la causa del fallecimiento de la actriz que marcó una era en el cine europeo.