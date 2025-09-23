Marcelo Tinelli volvió a conducir y lo hizo debutando en streaming nada más ni nada menos que en Carnaval, el canal que reúne a figuras como Alejandro Fantino, Mariana Brey, Viviana Canosa, Jorge Rial, Fabián Doman, entre otros. El conductor se mostró contento de comenzar esta nueva etapa y presentó de manera oficial a todo su equipo.

"Estamos de Paso" comenzó con un video de los diferentes proyectos que ha tenido el "Cabezón" a lo largo de su carrera, haciendo foco en Videomatch que fue el programa con el que Marcelo brilló en la televisión argentina. Posteriormente, expresó: "Estamos felices, estamos de paso, la vida realmente es un rato".

También dejó en claro que tiene a Videomatch como "el programa icónico que me ha marcado y nos ha marcado un poco a todos nosotros en este humor que para mí no ha pasado nunca y para mí sigue tan vigente que siempre". Tinelli sostuvo que "algunas cosas hay que adaptarlas en cuanto al humor de hoy, que me parece lógico, pero todo lo que fue en su momento me parece que puede ir todo perfectamente al aire".

Video: así fue el debut de Marcelo Tinelli en streaming Marcelo Tinelli debutó en streaming: el explosivo número de audiencia que logró

El programa comenzó a las 20:00 y "Estamos de Paso" minutos después ya marcaba un récord en Carnaval Stream con un número total de audiencia que superaba las 50.000 personas. Con el pasar del horario, el número fue subiendo y, pasadas las 21:00, llegó a tener más de 60.000 personas viendo el regreso de Marcelo Tinelli.