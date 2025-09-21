Marcelo Tinelli anunció que expondrá los peores momentos de su pasado en streaming: "Historias de desodorante"

El próximo martes 23 a las 20 horas, Marcelo Tinelli , quien supo dominar el prime time de la televisión argentina durante décadas, dará un paso fuerte y, para muchos, desesperado: debutará en el mundo del streaming . Lo hará con un programa llamado "Estamos de paso" por la señal Carnaval Stream y ya prometió polémica.

En las últimas horas, un video promocional en Instagram ha generado controversia y furor. En el clip, Tinelli se muestra reflexivo, casi en un acto de confesión, anunciando que se propone exponer sus peores momentos y los que se reirá de los mismos: "Me voy a reír de todas las cosas que me pasaron".

Sin embargo, se quiebra de manera abrupta con la aparición de su viejo compadre, Pachu Peña. Con su humor característico, Pachu lanzó una frase que resuena con un pasado oscuro del conductor: “Historias de desodorante” .

Este comentario no es casual. Remite a una de las épocas más controvertidas de Tinelli y un rumor se originó a partir de una supuesta internación del mítico conductor en un el Sanatorio de los Arcos (Buenos Aires). La versión que circuló, sin confirmación alguna, era que el motivo de la internación había sido un accidente con un desodorante en aerosol, el cual supuestamente se habría introducido en el recto, causándole una fisura anal.

"Quiero recuperar el viejo espíritu de VideoMatch"

image Marcelo Tinelli en Carnaval Stream. Créditos: Instagram / depasoestamos

Pero, Marcelo Tinelli ha sido claro con su próximo objetivo: recuperar la esencia de su programa más exitoso, VideoMatch. "Me siento con la misma alegría y adrenalina de comenzar algo nuevo, con ese mismo espíritu de ese ADN que marcó una etapa". El ciclo combinaría ese humor característico con un formato más relajado y de "entre casa", aprovechando la libertad que ofrece el streaming.

El conductor ha reclutado a viejos conocidos para esta nueva etapa, incluyendo a Pachu Peña, Sebastián Almada, Sabrina Rojas, Federico Bal y Carla Conte. Además, sumará a su entorno familiar, con la participación de su primo Luciano "El Tirri" y sus hijas Candelaria y Juanita. "No hay maquillaje, no hay peinado, te preparás un rato antes y salís al estudio. Es todo mucho más relajado".