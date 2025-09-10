Los llamativos posteos de Marcelo Tinelli que sorprendieron a todos: "Dinero sucio"

Marcelo Tinelli es uno de los conductores más exitosos que tiene la televisión argentina y si bien no está activo en el mundo televisivo, el presentador está preparando su vuelta pero para estar en streaming. Es que en las últimas horas se confirmó que desembarcará en Carnaval Stream.

Pero esto no es todo, ya que en "Puro Show" (El Trece) afirmaron que el "Cabezón" está en negociaciones para volver posiblemente al canal, aunque no hay nada confirmado por el momento. Lo que sí se sabe es que a partir del martes 23 de septiembre, el conductor encabezará "Estamos de paso" donde participarán dos de sus hijas.

Sin embargo, en las últimas horas Marcelo volvió a ser noticia, pero no por su lado profesional, sino que lo hizo por dos publicaciones que generaron misterio y a la vez mucha sorpresa en las redes sociales y en sus seguidores.

Los llamativos posteos de Marcelo Tinelli Captura de pantalla 2025-09-10 221038 Foto: Instagram/ @marcelotinelli.

"Dinero sucio. Cuevas. Rosario. Hombre de medios. Mañana amplío", comenzó escribiendo Tinelli en su historia de Instagram. A esta primera historia le sumó una más con una explicación que también sorprendió y dejó a todos con la boca abierta.