¡Bomba! Afirman que un famosísimo conductor volvería a El Trece con un gran proyecto: quién es

El mundo de la televisión se encuentra en constante movimiento y los cambios o llegadas de figuras a los diferentes canales están a la orden del día. Pero en las últimas horas el "mercado de pases" se movilizaría fuertemente con el correr de las semanas con el arribo de un conductor a El Trece.

Fue en el programa "Puro Show" (El Trece) donde Pampito, Matías Vázquez y todo el equipo dieron a conocer una verdadera bomba que tiene que ver con la vuelta del conductor a la señal: "Agárrense porque no sé dónde vamos a ir a parar, es una bomba... La situación está ocurriendo en este momento, después veremos si se concreta o no se concreta".

"Es algo 100% real, tengo muy buenas fuentes", comenzó diciendo Pampito respecto a las negociaciones que se estarían dando con el conductor y los directivos del canal. Se trata nada más ni nada menos que de Marcelo Tinelli.

Video: Marcelo Tinelli volvería a El Trece con una importante apuesta televisiva

El conductor, también subrayó que "el señor Marcelo Tinelli está muy cerca de firmar un contrato para volver a la tele y ese canal de televisión donde podría ir Marcelo Tinelli si todo sigue como va encaminado sería El Trece". Por su lado, Matías Vázquez sostuvo que el programa "sería una vez por semana".