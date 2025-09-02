La reconciliación de dos conductores muy famosos que estuvieron peleados por dos décadas

Mario Pergolini y Marcelo Tinelli se encontraron en la fiesta del diario Clarín y al parecer dejaron atrás las diferencias.

Hace más de 20 años que estaban peleados, sin embargo Marcelo Tinelli y Mario Pergolini se reencontraron cara a cara para el festejo de los 80 años de Clarín en el teatro Colón. En esta ocasión los abrazos no faltaron.

Marcelo Tinelli y Mario Pergolini juntos La periodista Mercedes Ninci grabó imágenes de este histórico reencuentro donde hubo abrazos y declaraciones de paz. En el video se los puede ver a los dos conductores charlando relajados y cuando vieron que la periodista los filmaba se taparon la boca a modo de broma.

tinelli Marcelo Tinelli y Mario Pergolini se reencontraron. Fuente: Medios

En ese momento Mario Pergolini dijo: “Vamos a hablar como los jugadores” y Tinelli añadió: “Como no me invita al programa…”. Luego Mario Pergolini contó que más de una vez fue convocado para ir a ShowMatch y que siempre encontraba excusas: “Tengo que decir que él me invitaba a sus aperturas y yo le decía que no porque no era el momento”, dijo el conductor.

Mientras que Marcelo Tinelli se sinceró sobre una invitación a “Otro día perdido”: “La verdad que no sé si voy a ir, él no maneja la agenda y yo no sé si iría. Si no voy, no es por un pase de factura. Yo tengo la mejor con él”, explicó el conductor.