Presenta:

Napsix

|

Mario Pergolini

La reconciliación de dos conductores muy famosos que estuvieron peleados por dos décadas

Mario Pergolini y Marcelo Tinelli se encontraron en la fiesta del diario Clarín y al parecer dejaron atrás las diferencias.

Napsix

El reencuentro fue en el teatro Colón.

El reencuentro fue en el teatro Colón.

Hace más de 20 años que estaban peleados, sin embargo Marcelo Tinelli y Mario Pergolini se reencontraron cara a cara para el festejo de los 80 años de Clarín en el teatro Colón. En esta ocasión los abrazos no faltaron.

Marcelo Tinelli y Mario Pergolini juntos

La periodista Mercedes Ninci grabó imágenes de este histórico reencuentro donde hubo abrazos y declaraciones de paz. En el video se los puede ver a los dos conductores charlando relajados y cuando vieron que la periodista los filmaba se taparon la boca a modo de broma.

Te Podría Interesar

tinelli
Marcelo Tinelli y Mario Pergolini se reencontraron. Fuente: Medios

Marcelo Tinelli y Mario Pergolini se reencontraron. Fuente: Medios

En ese momento Mario Pergolini dijo: “Vamos a hablar como los jugadores” y Tinelli añadió: “Como no me invita al programa…”. Luego Mario Pergolini contó que más de una vez fue convocado para ir a ShowMatch y que siempre encontraba excusas: “Tengo que decir que él me invitaba a sus aperturas y yo le decía que no porque no era el momento”, dijo el conductor.

Mientras que Marcelo Tinelli se sinceró sobre una invitación a “Otro día perdido”: “La verdad que no sé si voy a ir, él no maneja la agenda y yo no sé si iría. Si no voy, no es por un pase de factura. Yo tengo la mejor con él”, explicó el conductor.

De alguna manera pareció que Marcelo Tinelli y Mario Pergolini dejaron las diferencias: “Ya está, somos padres de colegio, ya está, ya pasó”, señaló Tinelli. “No hay grieta, Este era un b… peleador de los 90. Ya está, ya pasó”, sostuvo.

Embed - https://cdn.jwplayer.com/previews/6iqyZUFc-

Archivado en

Notas Relacionadas