Corazón y talento mexicano en Mendoza: Jesse & Joy enamoraron a sus fanáticos con un show mágico

Al fin llegó el esperado concierto internacional que miles de fanáticos de la música esperaban desde Mendoza. Jesse & Joy se enamoraron por completo de todo el país y la tierra del vino no faltó dentro de la gira que presentó el llamado Despecho Tour con decenas de espectaculares canciones.

El martes 9 de septiembre llegó con amor, despecho, magia y mucho color al Arena Maipú con el dúo mexicano más talentoso del momento. El evento comenzó con un telonero llamado Juku Ares, ex productor de Turf, que cantó algunas de sus canciones para preparar a los presentes para una noche que nunca olvidarán en toda su vida.

Aquellos que se hicieron presentes en el stadium maipucino no tenían idea alguna de la gran noche que vivirían junto a los dos cantantes que hace más de 5 años que no visitaban la provincia. El concierto formal comenzó pasadas las 21.35 horas y la lista de canciones fue impresionante: Esto es lo que soy, Ya no quiero, Tanto, Chocolate, Lo que nos faltó decir y Me quiero enamorar.

Por su lado, Jesse visitó un look total black con una campera gris que concluyó con un sombrero negro que le dio un toque muy roquero a pesar de la dulzura de su voz y simpatía que demostró frente a los fanáticos. Por otro lado, los brillos se adueñaron de Joy quien portó un conjunto oversize negro brillante que combinó de manera perfecta con una remera blanca de ACDC.

jesse & Joy Mendoza 3 El look de Jesse. PH: Maru Mena

La locura llegó al Arena Maipú cuando los hermanos se separaron sobre el escenario y bajaron hacia la gente para cruzar por el medio del campo, donde decenas de fans se acercaron para tomar sus manos o sacarse una foto. Luego el público casi por completo se acomodó en las cercanías del escenario y, a pesar del esfuerzo de seguridad, Joy pidió que se mantuvieran cerca para verlos mejor.

Un gran momento de Jesse & Joy en Mendoza.

Los momentos más tranquilos y de mayor expresión de talento llegaron con los éxitos del dúo: Me voy, Mi tesoro, Un besito más, Con quien se queda el perro, Ecos de amor y más. Para terminar, Jesse & Joy coronaron una increíble noche con: Llorar, Te esperé y Espacio Sideral.

Una de las tantas canciones de Jesse & Joy en Mendoza