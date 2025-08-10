La Beriso enloqueció a todo Mendoza con un repaso de su carrera y un recuerdo de Marciano Cantero

Este sábado 9 de agosto, La Beriso volvió a visitar la provincia y deslumbró por completo con un recital increíble. Todos los detalles.

A poco más de diez años del estreno del álbum Historias, La Beriso comenzó una gira por todo el país para recordar cada uno de los hits del disco más exitoso que tiene en Youtube con más de 187 millones de reproducciones. Como era de esperarse, Mendoza no faltaría entre las provincias que Rolo Sartorio y su banda visitarían y sus fanáticos los esperaron con los brazos abiertos.

la beriso mendoza (1) La Beriso recorrió toda su carrera en un gran show en Maipú. PH: Antonella Ramirez A partir de las 22 horas del sábado, el Arena Maipú Stadium se vio repleto en su modo teatro con campo de pie para que todos los fieles seguidores cantaran a coro cada una de las canciones preparadas para la noche mendocina. Rolo junto a toda la banda salieron a escena pasando las 22.20 y todo el público explotó al son de No me olvides, uno de los grandes himnos de la carrera musical de La Beriso.

Así empezó su show La Beriso en Mendoza. Con su clásico look de jean, camisa, gorra y anteojos de sol, Sartorio cantó sin parar un sinfín de canciones para repasar metódicamente Historias, el gran y exitoso disco. Luego de varias canciones como lo fue Promesas, Una noche más, Legui, Una canción, Imaginate y Madrugada, Rolo habló con los mendocinos para agradecer el formar parte de ese recital tan esperado y asegurando que cada año adoran volver a al tierra del vino.

Haciendo hincapié en este último detalle en particular, no quiso dejar pasar un gran recuerdo para toda la música argentina. Asegurando que se trató de una de las bandas más icónicas del país, Rolo se refirió a Los Enanitos Verdes y trajó a la noche una de las canciones más famosas de Marciano Cantero: ingrata.