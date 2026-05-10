Juan Leyrado fue contundente y criticó con dureza al gobierno de Javier Milei: "Es gente que..."

Mirtha Legrand volvió a su programa en El Trece luego de recuperarse de una fuerte bronquitis. La diva tuvo una mesa muy potente y entre los invitados se encontraba Juan Leyrado , reconocido actor que ha participado en diversas ficciones de nuestro país.

En el final del programa, la conductora le preguntó cómo veía a Argentina y allí el artista no dudó en criticar fuertemente al gobierno que es dirigido por el presidente Javier Milei : "Como ciudadano estoy muy triste... Preocupado y triste" .

"De pronto descubrimos ahora que todo lo que tiene que ver con la cultura, con la educación, el arte y la industria deja de ser importante para los poderes. Les da lo mismo tener un programa tal o no tener televisión o no hacer teatro o, por ejemplo, no pagarle bien o deberle a los médicos que son geniales ", expresó Leyrado .

Juan Leyrado fue al frente y realizó una crítica feroz al gobierno de Javier Milei: "Es gente que..."

Además, cuestionó la forma de dirigirse de las figuras políticas: "Después, lo que se dice y las palabras que emplean algunos políticos de los que nos gobiernan... Parece que nosotros le debemos favores y nosotros somos dueños de nuestra patria".

Captura de pantalla 2026-05-10 090743 Juan Leyrado criticó al gobierno de Javier Milei. Foto: captura de video / El Trece.

"Es gente que ha sido votada para que realmente haga su trabajo y todo su trabajo es ese. Siento que no se cumple con esa obligación, que la gente está mal y que no funcionan bien las cosas", sentenció. Ya en el final subrayó que "hay algo básico que no se tiene que olvidar, que es justamente los hospitales, las escuelas y universidades".