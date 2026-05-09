Wanda Nara y Martín Migueles están separados: ¿hay escándalo financiero en el medio?

La vida de Wanda Nara no conoce los tiempos de calma. Cuando parecía que la estabilidad se había instalado en su presente tras un imponente viaje por los destinos más exclusivos de Europa y Asia, el amor llegó a su fin.

La conductora y el empresario Martín Migueles terminaron su relación, una noticia que impactó en el mundo del espectáculo no solo por la ruptura en sí, sino por el delicado contexto que rodea al hombre de negocios.

El empresario quedó bajo la lupa por presuntas maniobras irregulares en el mercado de cambios.

La separación se confirmó pocas horas después de que trascendiera una información sensible: Migueles, junto a otros socios, habría formado parte de una operatoria para acceder de manera irregular a divisas en el mercado oficial de cambios. Este escenario judicial alimentó rápidamente las teorías en redes sociales sobre una " operación despegue " por parte de la mediática, quien buscaría proteger su nombre y sus contratos comerciales alejándose de cualquier escándalo que salpique sus finanzas o su reputación.

La filmación de una película en Uruguay habría sido el detonante de los reclamos de Migueles hacia la conductora.

Sin embargo, fuentes cercanas a la pareja indican que el desgaste venía de arrastre. El viaje de Wanda Nara a Uruguay para filmar una película habría sido el detonante final. Según la periodista Naiara Vecchio, el empresario le manifestó su descontento por esta ausencia, lo que generó diferencias irreconciliables en la dinámica de la pareja.

wanda nara martin migueles (2) Pocos días antes de la ruptura, Wanda mostraba a su pareja conviviendo con sus hijas en su departamento. Captura TV

Esta no es la primera crisis que atraviesan. Durante el último verano, la pareja ya había enfrentado una fuerte turbulencia cuando la modelo Claudia Ciardone reveló que Migueles le enviaba mensajes comprometedores con propuestas de encuentros en Punta del Este.

Llama la atención la velocidad del cambio de clima: apenas días atrás, Wanda compartía imágenes de Martín integrándose a su círculo familiar en el Chateau Libertador, conviviendo con sus hijas y mascotas.