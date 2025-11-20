La durísima advertencia de Wanda Nara a su exempleada tras la denuncia: "Se le viene..."

La conductora de Telefe dialogó con Yanina Latorre en medio del escándalo que se generó.

Wanda Nara recibió una fuerte denuncia por parte de Luli, su exsecretaria personal. La información la dio a conocer el periodista Santiago Sposato en el programa A la Tarde y finalmente la empresaria decidió romper el silencio.

"Como secretaria personal de ella, se ocupaba de la organización familiar en el día a día. Desde coordinar con las empleadas que cumplían funciones de limpieza, cocina y gestión operativa de la casa", contó el panelista del ciclo de América. Además mostraron que pide una suma de casi 28 millones de pesos.

Yanina Latorre decidió abordar el tema y le escribió de manera directa a Wanda Nara quien fue contundente con su respuesta: "Mis empleados están todos en blanco, de eso se ocupada el contador, de todas las liquidaciones". También dejó en claro que el tema de Luli, su exsecretaria, lo manejó su abogado.

Además, decidió revelar el motivo por el cual decidió echarla: "La eché porque se dedicaba a otras cosas que no me gustaron". Allí la conductora de Sálvese Quien Pueda le consultó a qué se dedicaba específicamente y decidió no responderle.