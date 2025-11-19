La implacable jugada de Wanda Nara para dejar expuesta una mentira de la China Suárez

La conductora de MasterChef Celebrity sorprendió con un movimiento inesperado que puso en jaque la versión de la actriz y reaviva la polémica del Wandagate.

Tras varios días en los que la China Suárez monopolizó la conversación mediática con su versión renovada del Wandagate, quien aseguró que Mauro Icardi se encontraba separado de Wanda Nara cuando se reunieron por primera vez en 2021, Nara decidió responder y dejar su posición clara.

Fiel a su estilo, la empresaria eligió no hacerlo con declaraciones directas, sino con pruebas que desmienten el relato de la actriz, quien aseguró que en aquel momento Wanda ya estaba separada de Icardi.

Moria Casán y la China Suárez en La mañana con Moria La actriz aseguró que cuando se juntó con Mauro Icardi por primera vez en 2021, él estaba separado. Captura de pantalla Youtube Eltrece. Harta de las frases cruzadas entre Suárez e Icardi, la conductora de MasterChef Celebrity optó por una estrategia contundente: reactivó en Instagram una serie de publicaciones que había ocultado cuando se confirmó su separación definitiva, hace aproximadamente un año.

Wanda Nara Instagram La modelo dejó en claro que en ese entonces estaba en pareja con el futbolista. Captura de pantalla Instagram Wanda_nara. En esas imágenes, que incluyen viajes, celebraciones y escenas familiares, Wanda aparece junto al futbolista y sus hijas, mostrando que durante los últimos meses de 2021 y buena parte de 2022 la pareja seguía unida y se mostraba públicamente como una familia consolidada.