Verónica Lozano lapidaria con Wanda Nara después de su polémica foto con Johnny Depp: "Le gana el Ego"

El inesperado encuentro de la mediática con el famoso actor de Hollywood desató un cortocircuito entre las conductoras del canal de la familia.

La reciente visita de Johnny Depp a Argentina generó una expectativa colosal, especialmente por la entrevista exclusiva que ofreció en el programa de Telefe conducido por Verónica Lozano. No obstante, todas las miradas se fueron rápidamente de la estrella de Hollywood hacia la figura mediática por excelencia, Wanda Nara. La empresaria, en su rol de conductora en el mismo canal, logró tomarse una polémica fotografía con el actor y la compartió de inmediato en sus plataformas sociales. Este movimiento, registrado en videos, fue leído en la esfera digital como una punzante indirecta a su exesposo.

La verdad detrás del malestar de Verónica Lozano con Wanda Nara La acción de Nara desató una serie de rumores sobre un presunto malestar interno. El periodista Adrián Pallares, desde Intrusos (América TV), ventiló la primicia al aire: "está todo mal con Wanda en Telefe, pero no por las hornallas y las cacerolas, por Johnny Depp". El comentario puso en la mira el vínculo de la empresaria con el canal, sugiriendo una grieta que excedía lo profesional. Karina Iavícoli ratificó esa versión, asegurando que la propia Lozano estaba notablemente irritada por el accionar de su compañera.

El descargo de Verónica Lozano sobre la actitud de su mediática colega Vero Lozano apuntó contra Wanda Nara tras la foto con Johnny Depp Verónica Lozano apuntó contra Wanda Nara tras la foto con Johnny Depp. Video: Desayuno Americano (América TV) Para poner fin a las especulaciones, la conductora de Cortá por Lozano rompió el silencio en Desayuno Americano (América TV). Lejos de confirmar un encono personal, la presentadora sí cuestionó el timing y la motivación detrás de la publicación: "No me enojé con Wanda, pero me parece que hubiera estado bueno que subiera la foto después del programa, o incluso que agradezca, pero bueno, Wanda es así, le gana el ego". Verónica explicó que, a su juicio, "le ganó las ganas de focalizar sus logros personales". De todos modos, se encargó de destacar que Depp fue sumamente cordial con todos: "Igual, quiero aclarar que él saludó a todos, fue muy amoroso y cariñoso con todo el personal de Telefé".

wanda-nara-johnny-depp Wanda Nara con Johnny Depp en su visita a Telefe. Foto: Instagram @wanda_nara La principal fuente de fricción, según la conductora, fue la gestión de prioridades. Lozano explicó que, si bien habían invitado a la mediática días antes sin éxito bajo la excusa de las grabaciones del reality de cocina, el día de la visita del actor, la situación cambió: "El lunes la invitamos a Wanda y no vino porque estaba grabando, pero el miércoles (cuando estaba Johnny) paró la grabación para hacerse la foto". La conductora lamentó que un evento tan significativo para el canal se viera ensombrecido: "Lo que sí, me pareció feo que un día tan importante se pusiera en agenda algo tan trivial".