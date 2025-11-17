Tras la entrevista de la China Suárez con Moria Casán: los curiosos posteos de Wanda Nara en redes sociales

La China Suárez está de regreso en Argentina promocionando Hija del Fuego, su nueva serie para Disney+, pero la gira de prensa tuvo su momento culmine cuando se sentó en el living de Moria Casán . El principal tema fue la historia de amor entre la actriz y Mauro Icardi , un tema que generó polémica.

La conductora fue directo al hueso y le consultó por el famoso encuentro en París con Mauro Icardi, mientras el futbolista estaba en pareja con Wanda Nara : "Cómo se encontraron y quién empezó a hablar" . Lejos de esquivar el tema, la actriz sorprendió a todos al contar detalles íntimos del inicio del escándalo.

"Él me mandó un mensaje en un momento de mi vida en el que yo estaba bajo tierra", comenzó relatando la China , confirmando que fue Icardi quien inició el contacto. Sobre el contenido de ese primer mensaje, reveló: "Me puso de la nada 'esa boquita'. Tiene algo con la boca" .

Embed - La China Suarez revelo detalles muy intimos del encuentro con Mauro Icardi en Paris

Respecto al encuentro en la capital francesa, la actriz confesó que fue con un look muy casual. "Llegué yo primero, tenía nervios. Me fui muy simple, me fui sin maquillaje, zapatillas, un pantalón ancho de color negro y una camiseta manga larga blanca y dije 'si no le gusto así, ya está'".

El momento más impactante de su relato fue al describir la llegada del futbolista: "Él llegó al rato, me impactó porque no pensé que era tan alto y ahí se me aflojaron las piernas" . La China Suárez también dejó en claro que fue Mauro Icardi quien "le robó el primer beso" .

Tras esa confesión, la actriz cerró el tema afirmando que, después de ese encuentro, no hablaron por tres años, ya que el escándalo explotó inmediatamente con las publicaciones de Wanda Nara.

La reacción de Wanda Nara

portadas nuevas (12) Los posteos de Wanda en Instagram. Créditos: Instagram / wanda_nara

Inmediatamente, el público se trasladó a las redes sociales de la conductora de MasterChef Celebrity para ver cuál sería su reacción ante la entrevista de la China Suárez, especialmente porque Wanda suele responder con ironías o mensajes indirectos. Sin embargo, esta vez la empresaria optó por un silencio absoluto.

Lejos de hacer referencia al encuentro televisivo de su expareja con la actriz, Wanda se limitó a compartir contenido cotidiano en sus historias: imágenes de su nueva línea de ropa, una maceta con flores y una producción de su emprendimiento. Más tarde, publicó la foto de un bowl de frutas: manzana verde, kiwi, frutillas, uvas y nueces.

El detalle no pasó desapercibido entre sus seguidores, que esperaban algún gesto, frase o reacción tras la exposición mediática de la China. Pero Wanda, fiel a su estilo estratégico, eligió por ahora el camino del silencio, dejando abierta la incógnita de si más adelante responderá de manera directa o con alguna de sus habituales indirectas.