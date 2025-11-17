La actriz fue entrevistada por Moria Casán y contó el mal momento que afrontó en la relación con el artista chileno.

La China Suárez visitó a Moria Casán y grabaron una entrevista exclusiva que salió al aire el lunes por la mañana. La conductora de El Trece le preguntó sobre la serie que estrenará, su primer encuentro con Mauro Icardi y durante la charla, la actriz apuntó contra Benjamín Vicuña.

Todo ocurrió cuando la artista expresó que la historia con Mauro Icardi comenzó cuando ella "estaba bajo tierra". En ese instante, Moria le consultó por qué se encontraba mal y allí Eugenia Suárez decidió sincerarse.

"Estaba en una relación en donde no me sentía deseada, no me sentía amada y estaba muy desgastada", comenzó contando la novia de Mauro Icardi. La conductora le preguntó si era con Benjamín Vicuña y allí la China confirmó que estaba hablando sobre su historia de amor con el artista chileno.

La China Suárez criticó a Benjamín Vicuña en la entrevista con Moria Casán La China Suárez habló de la separación con Benjamín Vicuña y lo criticó duramente: "No me sentía..." Respecto a los motivos, Suárez confirmó que fueron "cosas de la rutina, diferencias. A lo mejor estiramos mucho la relación porque a lo mejor yo ya tenía hijos". La actriz también habló sobre la separación con Nicolás Cabré.