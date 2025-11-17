Moria Casán expuso lo que pasó fuera de cámara con la China Suárez: "Apenas llegamos..."

Luego de que se emitiera la entrevista con la actriz, la conductora sorprendió al revelar el detrás de cámaras y contar lo que no se vio al aire.

Moria Casán entrevistó a la China Suárez para su programa, La mañana con Moria.

Este lunes, en La mañana con Moria, finalmente salió al aire la esperada entrevista de Moria Casán con la China Suárez. La charla dejó varios momentos destacados que luego la diva analizó junto a su panel.

Durante el repaso, la conductora volvió sobre la historia de amor entre la actriz y Mauro Icardi y afirmó que la está muy enamorada. "Yo creo que se perpetuó el amor y acá el amor siempre gana", aseguró la conductora.

Moria Casán y la China Suárez en La mañana con Moria La diva contó detalles de lo que no se vio en la entrevista. Captura de pantalla Youtube Eltrece. "Ella está como con una especie de dependencia emocional, porque ella necesita constantemente la aprobación", opinó Casán.

Luego, Moria reveló lo qué ocurrió detrás de cámaras: "Apenas llegamos, él (Mauro Icardi) estaba parado mirando y ella le dijo 'no, mi amor, ponete adelante mío que necesito mirarte'. Todo el tiempo funciona como espejo".