¿Le ganó a Telefe? El rating que logró Moria Casán tras la entrevista con la China Suárez

La charla más esperada finalmente salió al aire y en esta nota te contamos cómo le fue a Moria en términos de audiencia.

La China Suárez fue en estos días una de las personas más buscadas por los diferentes medios de comunicación tras el escándalo con LUZU TV y OLGA, las señales de streaming más importantes de nuestro país. En este marco, la actriz visitó a Mario Pergolini y también grabó una entrevista con Moria Casán.

Eugenia Suárez habló de todo con La One en El Trece y por supuesto que la conductora le consultó por el encuentro que mantuvo con Mauro Icardi en París. Además, criticó a Benjamín Vicuña como pareja y también confesó que se encuentra muy enamorada de su actual novio.

En cuanto al rating, Moria Casán pudo capitalizar la entrevista con la China Suárez de gran manera. Pasadas las 9:30, La Mañana con Moria logró alcanzar 3.0 puntos de rating contra 3.4 que realizó Georgina Barbarossa en la misma franja horaria.

El rating que logró Moria Casán con la China Suárez como invitada Captura de pantalla 2025-11-17 104726 Moria Casán y un programa muy positivo en cuanto al rating. Foto: captura de pantalla X / @PlusRating. Sin embargo, y con el correr de los minutos esto fue cambiando y la audiencia comenzó a elegir a El Trece por la nota que brindó la actriz. A las 9:52 horas, Moria emparejó el rating con Telefe estableciendo 3.5 puntos de audiencia, al igual que su principal competidor.