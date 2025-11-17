La China Suárez reveló detalles muy íntimos del encuentro con Mauro Icardi en París

Moria Casán fue al hueso con una de las primeras preguntas y Eugenia Suárez no dudó en contar la intimidad del primer encuentro con el futbolista.

La China Suárez se encuentra en Argentina para promocionar Hija del Fuego, su nueva serie que será estrenada en Disney+. La actriz estuvo en una entrevista con Moria Casán en El Trece y por supuesto que la conductora fue al hueso al consultarle sobre el famoso encuentro en París con Mauro Icardi mientras el futbolista estaba con Wanda Nara.

"Cómo se encontraron y quién empezó a hablar", fue la pregunta que le realizó Moria respecto al famoso Wandagate que se desató en Francia. Acto seguido, la China decidió contar todos los detalles del encuentro y sorprendió a la conductora de El Trece.

"Él me mandó un mensaje en un momento de mi vida en el que yo estaba bajo tierra", comenzó contando la actriz sobre el primer contacto con la estrella del Galatasaray. Luego, agregó: "Me puso de la nada 'esa boquita'. Tiene algo con la boca".

Respecto al encuentro que se dio en París, la China sostuvo que "llegué yo primero, tenía nervios. Me fui muy simple, me fui sin maquillaje, zapatillas, un pantalón ancho de color negro y una camiseta manga larga blanca y dije 'si no le gusto así, ya está'".