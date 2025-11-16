Así respondió la China Suárez al escándalo: look negro y frase lapidaria

En medio del escándalo con Luzu, la China Suárez se mostró trabajando con un outfit calculado y una frase en concreto.

En pleno revuelo por la polémica con Luzu TV, tras la cancelación de una entrevista que iba a dar, la China Suárez publicó una foto que habló por sí sola. “A trabajar”, escribió, acompañando una imagen en la que se la vio con un look total black tan sobrio como contundente.

La publicación llegó en medio de los rumores de tensión con la producción del programa, luego de que trascendiera que la China habría pedido la presencia de Nico Occhiato durante la nota, algo que finalmente no se concretó. Sin embargo, lejos de los cruces mediáticos, eligió mostrarse como una artista enfocada en su oficio.

En la imagen se la vio con un jean oscuro de corte recto y una campera de cuero negra cropped, un combo atemporal que nunca falla. El pelo, lo llevó recogido en una cola tirante, lo que remarcó la fuerza del rostro y acompañó el espíritu de concentración que transmitía la toma.

El maquillaje fue sutil, con delineado cat eye marcado, base de efecto natural y labios nude. Nada estridente, sino más bien una composición precisa para reforzar su mensaje.