El look cropped de Camila Galante que se robó todas las miradas en la Bombonera

La esposa de Leandro Paredes, Camila Galante, mostró cómo llevar los colores de Boca con todo el estilo en la tribuna.

El Superclásico Boca-River paralizó al país, y mientras las cámaras seguían cada jugada en la Bombonera, una figura en la tribuna brilló a su manera, y esa fue Camila Galante, esposa de Leandro Paredes, quien se convirtió en protagonista inesperada con un look tan simple como efectivo.

En sus historias de Instagram, Camila mostró su outfit elegido para alentar al Xeneize. La base fue la camiseta de Boca, pero en una versión cropped que dejó ver su costado más fashionista, con el diseño en azul y oro que se ajustó perfectamente a su figura y demostró que la pasión futbolera también puede tener un toque de estilo chic.

La acompañó con un pantalón de jean tiro alto y acampanado, que equilibró la silueta y le dio un aire retro. En los pies, lució unas zapatillas blancas con detalles amarillos que combinarion a la perfección con los colores del club. Para completar, llevó unos lentes de sol con marco grueso, que le dieron el toque justo de actitud.

En otra de las postales compartidas, se la vio junto a sus hijos, Victoria y Giovanni, ambos también con la camiseta azul y oro.