Bolitas de coco y dulce de leche: receta navideña fácil, sin horno y súper rendidora
Una receta clásica para bandejas dulces de Navidad, con una preparación rápida y un resultado suave y muy tentador.
Las bolitas de coco y dulce de leche serán pequeñas pero muy rendidoras, y lo mejor es que se preparan sin horno y se convierten en la solución perfecta cuando querés tener algo rico en la mesa navideña sin pasar horas en la cocina. Es una receta que admite participación colectiva, puesto a que se arman rápido, se conservan bien y permiten variantes con chocolate, nueces o coco tostado. ¡Manos a la obra!
Ingredientes
-
300 g de dulce de leche repostero
200 g de coco rallado
50 g de manteca
Coco extra para rebozar
Paso a paso de la receta
-
Colocá el dulce de leche en un bowl.
Agregá la manteca blanda y mezclá hasta integrar.
Incorporá el coco rallado poco a poco.
Llevá la mezcla a la heladera 20 minutos para que tome cuerpo.
Formá bolitas con las manos.
Rebozá en coco rallado extra.
Guardá en frío hasta el momento de servir.