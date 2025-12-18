Presenta:

Estilo

|

Receta

Bolitas de coco y dulce de leche: receta navideña fácil, sin horno y súper rendidora

Una receta clásica para bandejas dulces de Navidad, con una preparación rápida y un resultado suave y muy tentador.

MDZ Estilo

Receta rápida de bolitas de coco navideñas: dulces clásicos listos en minutos.

Receta rápida de bolitas de coco navideñas: dulces clásicos listos en minutos.

Las bolitas de coco y dulce de leche serán pequeñas pero muy rendidoras, y lo mejor es que se preparan sin horno y se convierten en la solución perfecta cuando querés tener algo rico en la mesa navideña sin pasar horas en la cocina. Es una receta que admite participación colectiva, puesto a que se arman rápido, se conservan bien y permiten variantes con chocolate, nueces o coco tostado. ¡Manos a la obra!

Ingredientes

  • 300 g de dulce de leche repostero

  • 200 g de coco rallado

  • 50 g de manteca

  • Coco extra para rebozar

500_receta-1200x720
Coco y dulce de leche en una receta infalible.

Coco y dulce de leche en una receta infalible.

Paso a paso de la receta

  1. Colocá el dulce de leche en un bowl.

  2. Agregá la manteca blanda y mezclá hasta integrar.

  3. Incorporá el coco rallado poco a poco.

  4. Llevá la mezcla a la heladera 20 minutos para que tome cuerpo.

  5. Formá bolitas con las manos.

  6. Rebozá en coco rallado extra.

  7. Guardá en frío hasta el momento de servir.

Te Podría Interesar

Archivado en

Notas Relacionadas