Bolitas de coco y dulce de leche: receta navideña fácil, sin horno y súper rendidora

Las bolitas de coco y dulce de leche serán pequeñas pero muy rendidoras, y lo mejor es que se preparan sin horno y se convierten en la solución perfecta cuando querés tener algo rico en la mesa navideña sin pasar horas en la cocina. Es una receta que admite participación colectiva, puesto a que se arman rápido, se conservan bien y permiten variantes con chocolate, nueces o coco tostado. ¡Manos a la obra!