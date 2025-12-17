Cuadraditos de limón con glasé: la receta dulce más simple que se prepara en pocos minutos
Un paso a paso práctico para preparar esta receta y obtener bocaditos esponjosos y perfumados a limón.
Los cuadraditos de limón tienen una textura tierna, casi esponjosa, en el cual se apoya una capa suave de glasé que los vuelve exquisitos. Una receta perfecta para acompañar el café de tu desayuno, y que podés preparar incluso si sos principiante porque no requieren ninguna técnica compleja. ¡Manos a la obra!
Ingredientes
-
200 g de harina
100 g de azúcar
100 g de manteca
2 huevos
Jugo y ralladura de 1 limón
1 cdita de polvo para hornear
150 g de azúcar impalpable (para el glasé)
Paso a paso de la receta
-
Mezclá la manteca con el azúcar hasta cremar.
Agregá los huevos, uno por uno.
Incorporá la ralladura y el jugo de limón.
Agregá harina y polvo para hornear, mezclando hasta unir.
Vertí en una placa rectangular y emparejá la superficie.
Horneá a 180° por 20 minutos.
Mezclá azúcar impalpable con limón para formar glasé espeso.
Cubrí la masa caliente con el glasé.
Dejá enfriar y cortá en cubitos.