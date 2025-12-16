Budín navideño con chips de chocolate: una receta simple y deliciosa que no falla
La receta para un budín esponjoso y lleno de sabor, perfecto para regalos caseros o para darle variedad a la bandeja dulce de las fiestas.
El budín con chips en un infaltable de la mesa navideña por su textura húmeda y esa mezcla irresistible de vainilla y chocolate. Es una receta simple, rendidora y muy rica para acompañar el mate previo al brindis, el café después de la cena o para armar cajas de regalo caseras. Así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes
-
200 g de manteca
200 g de azúcar
3 huevos
250 g de harina
1 cdita de polvo para hornear
1 cda de esencia de vainilla
150 g de chips de chocolate
Paso a paso de la receta
-
Batí la manteca con el azúcar hasta blanquear.
Agregá los huevos, uno por uno.
Incorporá la vainilla.
Mezclá harina y polvo para hornear y los agregás en dos tandas.
Sumá los chips de chocolate, pasados por harina para que no se hundan.
Vertí en un molde enmantecado.
Horneá a 180° por 40–45 minutos.
Dejá enfriar y desmoldá.