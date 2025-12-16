Presenta:

Budín navideño con chips de chocolate: una receta simple y deliciosa que no falla

La receta para un budín esponjoso y lleno de sabor, perfecto para regalos caseros o para darle variedad a la bandeja dulce de las fiestas.

MDZ Estilo

Este budín le encantará a todo el mundo ¡créenos y prepáralo!

El budín con chips en un infaltable de la mesa navideña por su textura húmeda y esa mezcla irresistible de vainilla y chocolate. Es una receta simple, rendidora y muy rica para acompañar el mate previo al brindis, el café después de la cena o para armar cajas de regalo caseras. Así que... ¡manos a la obra!

Ingredientes

  • 200 g de manteca

  • 200 g de azúcar

  • 3 huevos

  • 250 g de harina

  • 1 cdita de polvo para hornear

  • 1 cda de esencia de vainilla

  • 150 g de chips de chocolate

Prepará el budín con chips de chocolate más rico.

Paso a paso de la receta

  1. Batí la manteca con el azúcar hasta blanquear.

  2. Agregá los huevos, uno por uno.

  3. Incorporá la vainilla.

  4. Mezclá harina y polvo para hornear y los agregás en dos tandas.

  5. Sumá los chips de chocolate, pasados por harina para que no se hundan.

  6. Vertí en un molde enmantecado.

  7. Horneá a 180° por 40–45 minutos.

  8. Dejá enfriar y desmoldá.

