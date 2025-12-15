La salsa del momento: receta de salsa dulce picante para acompañar cualquier comida

Esta salsa dulce picante es una receta ideal para sumar un golpe de sabor sin complicarte. Tiene ese equilibrio justo entre dulzura y picor que levanta cualquier plato, desde carnes y pollos hasta verduras o sandwiches . Es fácil de hacer, rendidora y perfecta para tener siempre lista en la heladera.

1. En una ollita, colocá el azúcar , el vinagre , el agua, la salsa de soja , el ajo y el jengibre .

El azúcar en la receta ayuda a equilibrar y suavizar el impacto del picante.

1 a 2 cucharaditas de ají molido o chile en hojuelas.

½ taza de vinagre de manzana o de arroz.

2. Llevá a fuego medio y revolvé hasta que el azúcar se disuelva por completo.

3. Cuando rompa el hervor, bajá el fuego y agregá el ají molido o chile , ajustando según cuánto picante te guste.

4. Disolvé la fécula de maíz en las dos cucharadas de agua y sumala a la salsa de a poco, sin dejar de revolver.

5. Cociná unos minutos más hasta que espese y tenga una textura brillante y suave.

6. Probá, ajustá de sal si hace falta y retirala del fuego. Dejá enfriar antes de guardar.

Llevala a tu mesa que a todos les encantará En esta receta el vinagre no solo aporta acidez, también mejora la conservación de la salsa. Shutterstock

Las salsas agridulces y picantes se usan desde hace siglos para conservar alimentos y realzar sabores. Esta salsa dulce picante se conserva hasta dos semanas en heladera, bien tapada, y conviene usar cuchara limpia para que dure más y mantenga todo su sabor. ¡Preparala te va a encantar!.