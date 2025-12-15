La salsa del momento: receta de salsa dulce picante para acompañar cualquier comida
Esta receta simple combina sabor intenso y un toque picante que engancha desde el primer bocado. Ideal para sumar personalidad a cualquier plato.
Esta salsa dulce picante es una receta ideal para sumar un golpe de sabor sin complicarte. Tiene ese equilibrio justo entre dulzura y picor que levanta cualquier plato, desde carnes y pollos hasta verduras o sandwiches. Es fácil de hacer, rendidora y perfecta para tener siempre lista en la heladera.
Rinde: 1 frasco chico (aprox. 250 ml)
Ingredientes para una salsa perfecta
1 taza de azúcar mascabo o común.
½ taza de vinagre de manzana o de arroz.
½ taza de agua.
1 cucharada de salsa de soja.
1 diente de ajo picado.
1 cucharadita de jengibre rallado.
1 a 2 cucharaditas de ají molido o chile en hojuelas.
1 cucharada de fécula de maíz.
2 cucharadas de agua extra.
Sal a gusto.
Paso a paso ¡muy fácil!
1. En una ollita, colocá el azúcar, el vinagre, el agua, la salsa de soja, el ajo y el jengibre.
2. Llevá a fuego medio y revolvé hasta que el azúcar se disuelva por completo.
3. Cuando rompa el hervor, bajá el fuego y agregá el ají molido o chile, ajustando según cuánto picante te guste.
4. Disolvé la fécula de maíz en las dos cucharadas de agua y sumala a la salsa de a poco, sin dejar de revolver.
5. Cociná unos minutos más hasta que espese y tenga una textura brillante y suave.
6. Probá, ajustá de sal si hace falta y retirala del fuego. Dejá enfriar antes de guardar.
Las salsas agridulces y picantes se usan desde hace siglos para conservar alimentos y realzar sabores. Esta salsa dulce picante se conserva hasta dos semanas en heladera, bien tapada, y conviene usar cuchara limpia para que dure más y mantenga todo su sabor. ¡Preparala te va a encantar!.