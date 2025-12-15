Presenta:

La salsa del momento: receta de salsa dulce picante para acompañar cualquier comida

Esta receta simple combina sabor intenso y un toque picante que engancha desde el primer bocado. Ideal para sumar personalidad a cualquier plato.

Candela Spann

El toque perfecto: receta de salsa dulce picante para darle sabor a todo.

Shutterstock

Esta salsa dulce picante es una receta ideal para sumar un golpe de sabor sin complicarte. Tiene ese equilibrio justo entre dulzura y picor que levanta cualquier plato, desde carnes y pollos hasta verduras o sandwiches. Es fácil de hacer, rendidora y perfecta para tener siempre lista en la heladera.

Rinde: 1 frasco chico (aprox. 250 ml)

Ingredientes para una salsa perfecta

  • 1 taza de azúcar mascabo o común.

  • ½ taza de vinagre de manzana o de arroz.

  • ½ taza de agua.

  • 1 cucharada de salsa de soja.

  • 1 diente de ajo picado.

  • 1 cucharadita de jengibre rallado.

  • 1 a 2 cucharaditas de ají molido o chile en hojuelas.

  • 1 cucharada de fécula de maíz.

  • 2 cucharadas de agua extra.

  • Sal a gusto.

La combinación de ingredientes crea una salsa deliciosa
El azúcar en la receta ayuda a equilibrar y suavizar el impacto del picante.

Paso a paso ¡muy fácil!

1. En una ollita, colocá el azúcar, el vinagre, el agua, la salsa de soja, el ajo y el jengibre.

2. Llevá a fuego medio y revolvé hasta que el azúcar se disuelva por completo.

3. Cuando rompa el hervor, bajá el fuego y agregá el ají molido o chile, ajustando según cuánto picante te guste.

4. Disolvé la fécula de maíz en las dos cucharadas de agua y sumala a la salsa de a poco, sin dejar de revolver.

5. Cociná unos minutos más hasta que espese y tenga una textura brillante y suave.

6. Probá, ajustá de sal si hace falta y retirala del fuego. Dejá enfriar antes de guardar.

Llevala a tu mesa que a todos les encantará
En esta receta el vinagre no solo aporta acidez, también mejora la conservación de la salsa.

Las salsas agridulces y picantes se usan desde hace siglos para conservar alimentos y realzar sabores. Esta salsa dulce picante se conserva hasta dos semanas en heladera, bien tapada, y conviene usar cuchara limpia para que dure más y mantenga todo su sabor. ¡Preparala te va a encantar!.

