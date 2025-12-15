Crujiente tentación: receta de crostini de jamón serrano y pepino
Bocados chicos pero con mucho sabor: receta de crostini de jamón serrano y pepino, fáciles y rápidos. Perfectos para picar algo rico sin complicarse.
Estos crostini de jamón serrano y pepino son una receta ideal para cuando querés picar algo rico sin complicarte. Combinan lo crocante del pan tostado con lo salado del jamón y la frescura del pepino. Quedan perfectos para una picada, una previa o como entrada liviana y bien sabrosa.
Rinde: 10 a 12 crostini
Te Podría Interesar
Ingredientes para un crostini perfecto
-
1 baguette o pan tipo flauta.
150 g de jamón serrano en fetas finas.
1 pepino chico.
1 diente de ajo.
4 cucharadas de queso crema.
3 cucharadas de aceite de oliva.
Sal y pimienta.
Jugo de limón (opcional).
Hojas verdes para decorar (opcional).
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Cortá el pan en rodajas de aproximadamente un centímetro. Acomodalas en una placa, rociá con un poco de aceite de oliva y llevá a horno medio hasta que estén doradas y crocantes.
2. Retirá el pan caliente y frotá suavemente un diente de ajo sobre cada rodaja para darle sabor sin que quede invasivo.
3. Lavá bien el pepino y cortalo en rodajas finitas. Si tiene muchas semillas, podés retirarlas para que no largue tanta agua.
4. Untá cada crostini con una capa pareja de queso crema.
5. Colocá unas rodajas de pepino, una feta de jamón serrano doblada y terminá con pimienta recién molida y unas gotitas de limón si te gusta.
6. Decorá con hojas verdes y serví enseguida para que el pan no se humedezca.
Los crostini nacieron en Italia como una forma de aprovechar el pan duro. Para conservarlos, guardá los ingredientes por separado en heladera hasta 24 horas y armá todo a último momento para que queden bien crocantes. ¡Date un buen gusto!.