Receta de tortitas raspadas: ricas y bien mendocinas
Aprendé a preparar tus propias tortitas raspadas para el desayuno o la mediatarde, con esta receta paso a paso.
Las tortitas raspadas son una de las expresiones más auténticas de la panadería cuyana y, a diferencia de las pinchadas, son más secas y crocantes. Su origen está ligado a la cocina de campo y a recetas transmitidas de generación en generación. El proceso de elaboración tiene su particularidad, puesto que no se busca una masa aireada, sino más bien compacta, que luego se trabaja con materia grasa para generar esa textura única. ¡Manos a la obra!
Ingredientes
Para unas 12 tortitas
- 500 g de harina 0000
- 10 g de sal
- 250 ml de agua tibia
- 120 g de grasa vacuna (derretida)
- 1 cucharadita de azúcar (opcional)
Paso a paso de la receta
- Colocar la harina en un bowl junto con la sal y el azúcar. Agregar el agua tibia de a poco hasta formar una masa firme.
- Trabajar la masa durante unos minutos hasta que esté lisa. Tapar y dejar reposar 20 minutos.
- Estirar la masa con palo de amasar hasta formar un rectángulo fino.
- Pincelar toda la superficie con la grasa derretida.
- Enrollar la masa como un cilindro y luego aplastarla ligeramente. Este proceso ayuda a generar las capas características.
- Dividir la masa en porciones y formar bollitos.
- Aplastar cada bollo con la mano o con palo hasta obtener discos medianos.
- Realizar algunos pinchados suaves en la superficie.
- Colocar en una bandeja y cocinar en horno precalentado a 200 °C durante 20 minutos, hasta que estén bien doradas.
- Retirar y dejar enfriar sobre rejilla para que mantengan su textura crocante. ¡Y listo!