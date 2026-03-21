Receta de tortitas raspadas: ricas y bien mendocinas

Las tortitas raspadas son una de las expresiones más auténticas de la panadería cuyana y, a diferencia de las pinchadas, son más secas y crocantes. Su origen está ligado a la cocina de campo y a recetas transmitidas de generación en generación. El proceso de elaboración tiene su particularidad, puesto que no se busca una masa aireada, sino más bien compacta, que luego se trabaja con materia grasa para generar esa textura única. ¡Manos a la obra!