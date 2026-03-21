El pan de aceitunas más rico: receta casera para lucirte
Receta que eleva lo simple a otro nivel: pan de aceitunas casero, esponjoso, lleno de aroma y con un sabor intenso e irresistible.
Esta receta es ideal para quienes disfrutan preparar panes y sabores caseros con un toque distinto. El pan de aceitunas combina una miga esponjosa con el sabor intenso y salado de las aceitunas, logrando un resultado irresistible. Es perfecto para acompañar picadas, comidas o disfrutar solo con un chorrito de aceite de oliva.
Rinde: 10 porciones
Ingredientes
500 gramos de harina de trigo.
300 mililitros de agua tibia.
25 gramos de levadura fresca.
120 gramos de aceitunas.
30 mililitros de aceite de oliva.
10 gramos de sal.
Paso a paso para crear un pan de aceitunas delicioso
1- Cortá las aceitunas en rodajas y reservalas.
2- Disolvé la levadura en el agua tibia y dejá reposar unos minutos hasta que se active.
3- Colocá la harina en un bol, agregá la sal y mezclá bien.
4- Sumá la levadura activada y el aceite de oliva, mezclá hasta formar una masa.
5- Incorporá las aceitunas y amasá durante 10 minutos hasta lograr una masa suave y elástica.
6- Dejá levar la masa tapada en un lugar cálido durante 1 hora o hasta que duplique su tamaño.
7- Desgasificá la masa, formá el pan y colocalo en una placa aceitada.
8- Llevá al horno precalentado a 180 grados durante 30 a 35 minutos hasta que quede dorado.
De la cocina a la mesa
El pan de aceitunas es una opción sabrosa y versátil para sumar a cualquier mesa. Esta receta combina la suavidad del pan casero con el sabor característico de las aceitunas, creando un equilibrio perfecto. Además, podés adaptarla agregando hierbas, queso o incluso un toque de ajo para potenciar aún más el resultado. Para conservar este pan casero, guardalo en un recipiente hermético o bolsa y consumilo dentro de los dos días, o freezalo en porciones. ¡Disfrutalo en cualquier momento!.