¿Cómo hacer mantecol sin azúcar? Receta fácil y deliciosa
Receta de mantecol sin azúcar, casero, saludable y fácil ideal para disfrutar un clásico argentino en versión liviana.
Esta receta de mantecol sin azúcar es ideal para quienes buscan una versión más saludable de este clásico argentino. Mantiene su textura suave y sabor a maní, pero con un dulzor más liviano. Es una delicia simple, casera y perfecta para disfrutar sin culpa. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 1 bloque)
- Maní tostado sin sal — 300 gramos
- Leche en polvo — 80 gramos
- Edulcorante apto cocción — 40 gramos
- Aceite — 20 mililitros
- Esencia de vainilla — 5 gramos
Paso a paso para crear mantecol sin azúcar delicioso
1- Procesar el maní tostado sin sal hasta obtener una pasta.
2- Agregar la leche en polvo, el edulcorante y la esencia de vainilla.
3- Incorporar el aceite y mezclar hasta formar una masa moldeable.
4- Volcar en un molde y presionar bien.
5- Llevar a la heladera durante 2 horas hasta que tome consistencia.
6- Desmoldar y cortar el mantecol en porciones.
De la cocina a la mesa
El mantecol sin azúcar es una excelente alternativa para disfrutar este clásico de forma más liviana. Esta receta conserva el sabor intenso del maní y una textura suave que se deshace en la boca. Es ideal para quienes buscan reducir el consumo de azúcar sin resignar sabor. Además, se prepara con pocos ingredientes y en poco tiempo. Se puede conservar en la heladera y consumir en cualquier momento como snack o postre. Este mantecol casero es práctico, delicioso y perfecto para darse un gusto más equilibrado. ¡A disfrutar!