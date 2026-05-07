¿Cómo hacer mantecol sin azúcar? Receta fácil y deliciosa

Esta receta de mantecol sin azúcar es ideal para quienes buscan una versión más saludable de este clásico argentino. Mantiene su textura suave y sabor a maní, pero con un dulzor más liviano. Es una delicia simple, casera y perfecta para disfrutar sin culpa . ¡Manos a la obra!

1- Procesar el maní tostado sin sal hasta obtener una pasta.

2- Agregar la leche en polvo, el edulcorante y la esencia de vainilla.

3- Incorporar el aceite y mezclar hasta formar una masa moldeable.

4- Volcar en un molde y presionar bien.

5- Llevar a la heladera durante 2 horas hasta que tome consistencia.

6- Desmoldar y cortar el mantecol en porciones.

Receta de mantecol sin azúcar Receta de mantecol sin azúcar Imagen creada con IA - MDZ

De la cocina a la mesa

El mantecol sin azúcar es una excelente alternativa para disfrutar este clásico de forma más liviana. Esta receta conserva el sabor intenso del maní y una textura suave que se deshace en la boca. Es ideal para quienes buscan reducir el consumo de azúcar sin resignar sabor. Además, se prepara con pocos ingredientes y en poco tiempo. Se puede conservar en la heladera y consumir en cualquier momento como snack o postre. Este mantecol casero es práctico, delicioso y perfecto para darse un gusto más equilibrado. ¡A disfrutar!