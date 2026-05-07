Aprendé a preparar galletas de avena con pasas: receta paso a paso súper fácil
¿Buscás una receta fácil y rápida de galletas de avena? Descubrí cómo prepararlas en pocos minutos y disfrutar de un snack casero.
Estas galletas de avena son perfectas para tener algo dulce sin encender el horno por una hora. La masa se arma directamente y se hornea en tandas de 12 minutos. Una receta ideal para tener algo rico para la merienda o para guardar toda la semana. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (20-24 galletas)
- 1 taza de manteca a temperatura ambiente
- 1 taza de azúcar moreno
- 1 huevo
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 y 1/2 tazas de harina 0000
- 1 cucharadita de canela
- 1/2 cucharadita de polvo de hornear
- 1/4 cucharadita de sal
- 2 tazas de avena en hojuelas
- 1 taza de pasas de uva
Paso a paso de la receta
- Precalentá el horno a 180°C. Forrá dos bandejas con papel manteca.
- En un bowl, batí la manteca con el azúcar moreno por 2 minutos hasta que quede cremosa. Agregá el huevo y la vainilla, integrá bien.
- Tamizá la harina, la canela, el polvo de hornear y la sal sobre la mezcla. Incorporá con espátula de goma hasta que quede una masa suave.
- Agregá la avena en dos partes, mezclando después de cada una. Por último, incorporá las pasas de uva distribuidas uniformemente.
- Con una cuchara, tomá porciones de masa del tamaño de una nuez. Formá bolas con las manos, aplastá levemente y colocá en las bandejas dejando 5 cm de separación.
- Horneá 12-14 minutos hasta que los bordes estén dorados y el centro, ligeramente blando. Van a endurecer al enfriar.
- Dejá reposar en la bandeja 5 minutos antes de transferir a una rejilla. Enfriá completamente antes de guardar. ¡Y listo!