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Aprendé a preparar galletas de avena con pasas: receta paso a paso súper fácil

¿Buscás una receta fácil y rápida de galletas de avena? Descubrí cómo prepararlas en pocos minutos y disfrutar de un snack casero.

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Con esta receta lograrás unas galletas de avena y pasas irresistible.

Con esta receta lograrás unas galletas de avena y pasas irresistible.

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Estas galletas de avena son perfectas para tener algo dulce sin encender el horno por una hora. La masa se arma directamente y se hornea en tandas de 12 minutos. Una receta ideal para tener algo rico para la merienda o para guardar toda la semana. ¡Manos a la obra!

Ingredientes (20-24 galletas)

  • 1 taza de manteca a temperatura ambiente
  • 1 taza de azúcar moreno
  • 1 huevo
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 y 1/2 tazas de harina 0000
  • 1 cucharadita de canela
  • 1/2 cucharadita de polvo de hornear
  • 1/4 cucharadita de sal
  • 2 tazas de avena en hojuelas
  • 1 taza de pasas de uva
galletas de avena con pasas
Aprendé a preparar galletas de avena con pasas con esta receta fácil.

Aprendé a preparar galletas de avena con pasas con esta receta fácil.

Paso a paso de la receta

  1. Precalentá el horno a 180°C. Forrá dos bandejas con papel manteca.
  2. En un bowl, batí la manteca con el azúcar moreno por 2 minutos hasta que quede cremosa. Agregá el huevo y la vainilla, integrá bien.
  3. Tamizá la harina, la canela, el polvo de hornear y la sal sobre la mezcla. Incorporá con espátula de goma hasta que quede una masa suave.
  4. Agregá la avena en dos partes, mezclando después de cada una. Por último, incorporá las pasas de uva distribuidas uniformemente.
  5. Con una cuchara, tomá porciones de masa del tamaño de una nuez. Formá bolas con las manos, aplastá levemente y colocá en las bandejas dejando 5 cm de separación.
  6. Horneá 12-14 minutos hasta que los bordes estén dorados y el centro, ligeramente blando. Van a endurecer al enfriar.
  7. Dejá reposar en la bandeja 5 minutos antes de transferir a una rejilla. Enfriá completamente antes de guardar. ¡Y listo!

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