Cómo hacer las mejores galletas de avena: receta, claves y variantes

Las galletas de avena se consolidaron como una de las opciones más elegidas en la cocina casera por su equilibrio entre sabor, textura y valor nutricional. Versátiles y fáciles de preparar, permiten múltiples combinaciones sin perder su esencia: una miga suave por dentro y apenas crocante por fuera. A continuación, una receta optimizada para lograr resultados consistentes y de calidad.