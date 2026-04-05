Cómo hacer las mejores galletas de avena: receta, claves y variantes
Las galletas de avena no solo son una opción práctica para el consumo diario, sino también una preparación adaptable a distintas necesidades alimentarias.
Las galletas de avena se consolidaron como una de las opciones más elegidas en la cocina casera por su equilibrio entre sabor, textura y valor nutricional. Versátiles y fáciles de preparar, permiten múltiples combinaciones sin perder su esencia: una miga suave por dentro y apenas crocante por fuera. A continuación, una receta optimizada para lograr resultados consistentes y de calidad.
Ingredientes (para 15 a 20 unidades)
- 1 taza de avena arrollada
- ¾ taza de harina de trigo (puede ser integral)
- ½ taza de azúcar (blanca, rubia o mascabo)
- 1 huevo
- ½ taza de manteca (a temperatura ambiente)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 pizca de sal
Opcionales (recomendados):
- Chips de chocolate
- Pasas de uva
- Nueces o almendras picadas
- Coco rallado
Preparación paso a paso
- Precalentar el horno a 180°C y preparar una placa con papel manteca o antiadherente.
- Batir la manteca con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa y homogénea. Este paso es clave para lograr una textura aireada.
- Incorporar el huevo y la vainilla, mezclando hasta integrar completamente.
- Agregar los ingredientes secos: avena, harina, polvo de hornear y sal. Unir sin sobremezclar para evitar que las galletas queden duras.
- Sumar los extras elegidos (chips, frutos secos, etc.) e integrar de manera uniforme.
- Formar pequeñas porciones con cuchara o con las manos, colocándolas en la placa con cierta separación.
- Hornear entre 12 y 15 minutos, hasta que los bordes estén dorados. El centro debe permanecer apenas blando.
- Dejar enfriar sobre rejilla, ya que en ese proceso terminan de tomar consistencia.
Claves para un mejor resultado
- No sobrecocinar: el secreto está en retirarlas cuando aún parecen un poco tiernas.
- Respetar las proporciones de grasa (manteca o aceite) para evitar que queden secas.
- Usar avena de buena calidad, ya que define gran parte de la textura.
- Equilibrar dulzor y humedad si se agregan ingredientes extra.
Variantes según preferencia
Más saludables: reemplazar la manteca por aceite de coco y el azúcar por miel o endulzantes naturales.
- Sin TACC: utilizar harina de avena certificada o reemplazos sin gluten.
- Veganas: sustituir el huevo por “huevo de lino” (1 cucharada de semillas de lino + 3 de agua).
- Proteicas: incorporar proteína en polvo y reducir parte de la harina.