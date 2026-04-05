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Cómo hacer las mejores galletas de avena: receta, claves y variantes

Las galletas de avena no solo son una opción práctica para el consumo diario, sino también una preparación adaptable a distintas necesidades alimentarias.

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Cómo hacer galletas de avena: receta fácil y sabrosa.

Cómo hacer galletas de avena: receta fácil y sabrosa.

Foto: Shutterstock

Las galletas de avena se consolidaron como una de las opciones más elegidas en la cocina casera por su equilibrio entre sabor, textura y valor nutricional. Versátiles y fáciles de preparar, permiten múltiples combinaciones sin perder su esencia: una miga suave por dentro y apenas crocante por fuera. A continuación, una receta optimizada para lograr resultados consistentes y de calidad.

GALLETA DE AVENA CON CHIPAS DE CHOCOLATE

Ingredientes (para 15 a 20 unidades)

  • 1 taza de avena arrollada
  • ¾ taza de harina de trigo (puede ser integral)
  • ½ taza de azúcar (blanca, rubia o mascabo)
  • 1 huevo
  • ½ taza de manteca (a temperatura ambiente)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 pizca de sal

Opcionales (recomendados):

  • Chips de chocolate
  • Pasas de uva
  • Nueces o almendras picadas
  • Coco rallado

Preparación paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180°C y preparar una placa con papel manteca o antiadherente.
  2. Batir la manteca con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa y homogénea. Este paso es clave para lograr una textura aireada.
  3. Incorporar el huevo y la vainilla, mezclando hasta integrar completamente.
  4. Agregar los ingredientes secos: avena, harina, polvo de hornear y sal. Unir sin sobremezclar para evitar que las galletas queden duras.
  5. Sumar los extras elegidos (chips, frutos secos, etc.) e integrar de manera uniforme.
  6. Formar pequeñas porciones con cuchara o con las manos, colocándolas en la placa con cierta separación.
  7. Hornear entre 12 y 15 minutos, hasta que los bordes estén dorados. El centro debe permanecer apenas blando.
  8. Dejar enfriar sobre rejilla, ya que en ese proceso terminan de tomar consistencia.

Claves para un mejor resultado

  • No sobrecocinar: el secreto está en retirarlas cuando aún parecen un poco tiernas.
  • Respetar las proporciones de grasa (manteca o aceite) para evitar que queden secas.
  • Usar avena de buena calidad, ya que define gran parte de la textura.
  • Equilibrar dulzor y humedad si se agregan ingredientes extra.

Variantes según preferencia

Más saludables: reemplazar la manteca por aceite de coco y el azúcar por miel o endulzantes naturales.

  • Sin TACC: utilizar harina de avena certificada o reemplazos sin gluten.
  • Veganas: sustituir el huevo por “huevo de lino” (1 cucharada de semillas de lino + 3 de agua).
  • Proteicas: incorporar proteína en polvo y reducir parte de la harina.

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