Canelones de carne con salsa caseros: la receta perfecta para compartir
Descubre cómo preparar unos canelones de carne con salsa caseros, esta receta es una opción clásica y reconfortante ideal para compartir.
Esta receta de canelones de carne con salsa es ideal para quienes buscan una comida casera, abundante y llena de sabor. El relleno jugoso y la salsa bien condimentada crean un plato clásico y reconfortante. Es una preparación perfecta para compartir en familia. ¡Manos a la obra!.
Ingredientes (rinde 6 porciones)
- Masa para canelones — 12 unidades
- Carne picada — 500 gramos
- Cebolla — 1 unidad
- Ajo — 1 diente
- Tomate triturado — 700 gramos
- Queso rallado — 150 gramos
- Aceite — 30 mililitros
- Sal — 5 gramos
- Pimienta — 2 gramos
- Orégano — 3 gramos
Paso a paso para crear canelones de carne con salsa deliciosos
1- Picar la cebolla y el ajo.
2- Rehogar en el aceite hasta que estén tiernos.
3- Agregar la carne picada y cocinar hasta dorar.
4- Condimentar con sal y pimienta.
5- Rellenar las masas para canelones y enrollar.
6- Colocar en una fuente para horno.
7- Cubrir con el tomate triturado y espolvorear el queso rallado y el orégano.
8- Hornear a 180 °C durante 25 minutos hasta gratinar.
De la cocina a la mesa
Los canelones de carne con salsa son un clásico de las comidas familiares. Esta receta combina una pasta suave con un relleno jugoso y una salsa casera que aporta mucho sabor. Es ideal para almuerzos de fin de semana o reuniones especiales. Además, se puede preparar con anticipación y hornear al momento de servir. El queso gratinado le da un toque irresistible que completa el plato. Estos canelones caseros son abundantes, reconfortantes y perfectos para disfrutar una comida tradicional bien hecha. ¡A disfrutar!.