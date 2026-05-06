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Canelones de carne con salsa caseros: la receta perfecta para compartir

Descubre cómo preparar unos canelones de carne con salsa caseros, esta receta es una opción clásica y reconfortante ideal para compartir.

Esta receta es la tentación de todos

Esta receta es la tentación de todos

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Esta receta de canelones de carne con salsa es ideal para quienes buscan una comida casera, abundante y llena de sabor. El relleno jugoso y la salsa bien condimentada crean un plato clásico y reconfortante. Es una preparación perfecta para compartir en familia. ¡Manos a la obra!.

La receta de canelones de carne con salsa es increíble
La receta de canelones de carne con salsa es incre&iacute;ble

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Ingredientes (rinde 6 porciones)

  • Masa para canelones — 12 unidades
  • Carne picada — 500 gramos
  • Cebolla — 1 unidad
  • Ajo — 1 diente
  • Tomate triturado — 700 gramos
  • Queso rallado — 150 gramos
  • Aceite — 30 mililitros
  • Sal — 5 gramos
  • Pimienta — 2 gramos
  • Orégano — 3 gramos

Paso a paso para crear canelones de carne con salsa deliciosos

1- Picar la cebolla y el ajo.

2- Rehogar en el aceite hasta que estén tiernos.

3- Agregar la carne picada y cocinar hasta dorar.

4- Condimentar con sal y pimienta.

5- Rellenar las masas para canelones y enrollar.

6- Colocar en una fuente para horno.

7- Cubrir con el tomate triturado y espolvorear el queso rallado y el orégano.

8- Hornear a 180 °C durante 25 minutos hasta gratinar.

Esta receta cambiará tus reuniones
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De la cocina a la mesa

Los canelones de carne con salsa son un clásico de las comidas familiares. Esta receta combina una pasta suave con un relleno jugoso y una salsa casera que aporta mucho sabor. Es ideal para almuerzos de fin de semana o reuniones especiales. Además, se puede preparar con anticipación y hornear al momento de servir. El queso gratinado le da un toque irresistible que completa el plato. Estos canelones caseros son abundantes, reconfortantes y perfectos para disfrutar una comida tradicional bien hecha. ¡A disfrutar!.

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