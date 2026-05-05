Los secretos en esta receta para hacer fideos caseros perfectos en casa
Receta de fideos caseros, una pasta fresca, simple y deliciosa ideal para acompañar con cualquier salsa.
Esta receta de fideos caseros es ideal para quienes buscan una pasta fresca, simple y deliciosa. Con pocos ingredientes se logra una masa suave y perfecta para cualquier salsa. Es una preparación tradicional, rendidora y muy satisfactoria para hacer en casa. ¡Manos a la obra!.
Ingredientes (rinde 4 porciones)
- Harina de trigo — 400 gramos
- Huevo — 4 unidades (240 gramos)
- Sal — 5 gramos
- Agua (opcional) — 20 mililitros
Paso a paso para crear fideos caseros deliciosos
1- Colocar la harina de trigo en forma de corona y agregar los huevos en el centro.
2- Incorporar la sal y mezclar hasta formar una masa.
3- Amasar hasta lograr una textura lisa y elástica.
4- Dejar reposar la masa durante 30 minutos.
5- Estirar la masa con palo o máquina hasta que quede fina.
6- Cortar en tiras del grosor deseado para formar los fideos.
7- Hervir en agua con sal durante 2 a 3 minutos.
De la cocina a la mesa
Los fideos caseros son una de las preparaciones más tradicionales y reconfortantes. Esta receta permite disfrutar una pasta fresca con una textura y sabor únicos. Son ideales para acompañar con salsas simples o elaboradas, según el gusto. Además, hacerlos en casa es una experiencia gratificante y permite controlar los ingredientes. Se pueden conservar en la heladera o congelar para usar en otro momento. Estos fideos caseros son una opción deliciosa, rendidora y perfecta para compartir en familia. Un clásico que nunca pasa de moda. ¡A disfrutar!.