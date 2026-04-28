Tendencia: Fideos con albóndigas, la receta casera que conquista paladares

Esta receta de fideos con albóndigas en salsa es ideal para una comida casera, abundante y llena de sabor. La combinación de pasta con albóndigas jugosas y salsa de tomate logra un plato clásico que gusta a todos. Es una preparación fácil y perfecta para compartir en familia. ¡Manos a la obra!.

Receta en pocos pasos de fideos con albóndigas en salsa

Receta en pocos pasos de fideos con albóndigas en salsa

1- Mezclar la carne picada con el huevo , el pan rallado , el ajo y el perejil .

2- Condimentar con sal y pimienta y formar las albóndigas.

3- Dorarlas en una sartén con un poco de aceite.

4- En otra olla, rehogar la cebolla picada.

5- Agregar el tomate triturado y cocinar la salsa.

6- Incorporar las albóndigas a la salsa y cocinar a fuego bajo.

7- Hervir los fideos en agua con sal hasta que estén al dente.

8- Servir los fideos con las albóndigas y la salsa caliente.

Una receta que siempre te hará quedar bien Una receta que siempre te hará quedar bien Shutterstock

De la cocina a la mesa

Los fideos con albóndigas en salsa son un clásico de la cocina casera que nunca falla. Esta receta combina la suavidad de la pasta con el sabor intenso de las albóndigas y una salsa de tomate bien casera. Es una comida rendidora, ideal para compartir en familia o con amigos. Además, se puede preparar con anticipación y recalentar sin perder sabor. Se puede acompañar con queso rallado o pan para completar el plato. Estos fideos caseros son una opción simple, deliciosa y perfecta para cualquier ocasión. ¡A disfrutar!