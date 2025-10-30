Seguí esta receta de masa casera de fideos de espinaca y cociná como un chef italiano
Llevá felicidad a tu mesa con esta receta de masa casera de fideos de espinaca con ingredientes simples y mucho sabor.
Si querés darle un toque distinto y colorido a tus pastas, esta receta de masa casera de fideos de espinaca es ideal. Tiene una textura suave, un sabor riquísimo y se adapta a cualquier salsa. Perfecta para una comida casera, liviana y bien argentina con impronta italiana.
Ingredientes
Rinde: 4 porciones generosas
- 250 g de harina 0000
- 250 g de semolín (o harina común si no tenés)
- 2 huevos
- 1 pizca de sal
- 150 g de espinaca cocida y bien escurrida
- 1 cucharada de aceite de oliva
Paso a paso ¡muy fácil!
Herví la espinaca por unos minutos, escurrila bien y procesala o picala fino hasta formar un puré.
En un bol grande o sobre la mesada, mezclá las harinas con la sal. Hacé un hueco en el centro y agregá los huevos, el puré de espinaca y el aceite.
Integrá con las manos o un tenedor hasta formar una masa. Si está muy seca, podés agregar una o dos cucharadas de agua.
Amasá unos 10 minutos hasta lograr una textura lisa y elástica. Envolvela en film y dejala descansar 30 minutos.
Estirá la masa con palo o máquina de pasta hasta lograr el grosor deseado.
Cortá los fideos(pueden ser cintas, tallarines o tagliatelle) y espolvorealos con harina o semolín para que no se peguen.
Cocinalos en abundante agua con sal durante 2 o 3 minutos, hasta que suban a la superficie.
Esta receta de masa casera de fideos de espinaca no solo es rica sino también más nutritiva, gracias al aporte de hierro y fibra de la espinaca. Se pueden conservar en la heladera hasta 2 días, o freezar por hasta 1 mes bien enharinados. En algunas regiones de Italia, los llaman “ verdes” y se sirven con manteca y nuez moscada. ¡Vamos a la mesa!.