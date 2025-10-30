Seguí esta receta de masa casera de fideos de espinaca y cociná como un chef italiano

La receta de masa casera de fideos de espinaca nació como una forma de aprovechar verduras y dar color natural a la pasta.

Haciéndolos vos podés cortárlos como más te gusten

Herví la espinaca por unos minutos, escurrila bien y procesala o picala fino hasta formar un puré.

En un bol grande o sobre la mesada, mezclá las harinas con la sal. Hacé un hueco en el centro y agregá los huevos, el puré de espinaca y el aceite.

Integrá con las manos o un tenedor hasta formar una masa. Si está muy seca, podés agregar una o dos cucharadas de agua.

Amasá unos 10 minutos hasta lograr una textura lisa y elástica. Envolvela en film y dejala descansar 30 minutos.

Estirá la masa con palo o máquina de pasta hasta lograr el grosor deseado.

Cortá los fideos(pueden ser cintas, tallarines o tagliatelle) y espolvorealos con harina o semolín para que no se peguen.