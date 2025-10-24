Convertí una guarnición simple en un plato gourmet con esta receta de espinaca a la crema

En muchas casas argentinas se prepara con un toque de ajo y nuez moscada, herencia de la cocina europea.

Prepará la espinaca: lavála bien, quitá los tallos más duros y hervila apenas unos minutos hasta que se ablande. Escurrila bien y picala.

En una sartén amplia, derretí la manteca y salteá la cebolla picada con el ajo hasta que estén dorados.

Sumá la harina y cociná unos segundos para que pierda el gusto a crudo. Agregá de a poco la leche, revolviendo hasta formar una crema.

Añadí la espinaca picada, mezclá bien y condimentá con sal, pimienta y nuez moscada.