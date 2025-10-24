Convertí una guarnición simple en un plato gourmet con esta receta de espinaca a la crema
Del plato más simple al más elegante, esta receta de espinaca a la crema es el comodín perfecto para acompañar o disfrutar sola.
Si buscás una guarnición cremosa, rápida y sabrosa, esta receta de espinaca a la crema es un clásico infalible. Ideal para acompañar carnes, pastas o comer sola con una rodaja de pan. Simple, nutritiva y con ese sabor de cocina casera que siempre conquista.
Ingredientes para una espinaca a la crema perfecta
Rinde 3 a 4 porciones
- 500 g de espinaca fresca o congelada.
- 1 cebolla chica.
- 1 diente de ajo.
- 30 g de manteca.
- 1 cucharada de harina.
- 200 ml de leche.
- 100 ml de crema de leche.
- Sal, pimienta y nuez moscada a gusto.
- Queso rallado (opcional, para gratinar).
Paso a paso ¡muy fácil!
Prepará la espinaca: lavála bien, quitá los tallos más duros y hervila apenas unos minutos hasta que se ablande. Escurrila bien y picala.
En una sartén amplia, derretí la manteca y salteá la cebolla picada con el ajo hasta que estén dorados.
Sumá la harina y cociná unos segundos para que pierda el gusto a crudo. Agregá de a poco la leche, revolviendo hasta formar una crema.
Añadí la espinaca picada, mezclá bien y condimentá con sal, pimienta y nuez moscada.
Verté la crema de leche, revolvé hasta integrar y cociná unos minutos más. Si querés, espolvoreá queso y gratiná al horno.
Podés preparar esta receta con acelga si no tenés espinaca, o sumar cubitos de jamón, panceta o queso rallado para darle más sabor.
Si te sobra, guardala en la heladera hasta 3 días o congelala en porciones listas para recalentar. Es una de esas preparaciones que mejoran al día siguiente. ¡Y a disfrutar!.