Convertí una guarnición simple en un plato gourmet con esta receta de espinaca a la crema

Del plato más simple al más elegante, esta receta de espinaca a la crema es el comodín perfecto para acompañar o disfrutar sola.

Candela Spann

Hacé rendir tu menú con esta receta de espinaca a la crema fácil y económica.

Hacé rendir tu menú con esta receta de espinaca a la crema fácil y económica.

Si buscás una guarnición cremosa, rápida y sabrosa, esta receta de espinaca a la crema es un clásico infalible. Ideal para acompañar carnes, pastas o comer sola con una rodaja de pan. Simple, nutritiva y con ese sabor de cocina casera que siempre conquista.

Ingredientes para una espinaca a la crema perfecta

Rinde 3 a 4 porciones

  • 500 g de espinaca fresca o congelada.
  • 1 cebolla chica.
  • 1 diente de ajo.
  • 30 g de manteca.
  • 1 cucharada de harina.
  • 200 ml de leche.
  • 100 ml de crema de leche.
  • Sal, pimienta y nuez moscada a gusto.
  • Queso rallado (opcional, para gratinar).
Convertí esta guarnición en un plato gourmet
En muchas casas argentinas se prepara con un toque de ajo y nuez moscada, herencia de la cocina europea.

En muchas casas argentinas se prepara con un toque de ajo y nuez moscada, herencia de la cocina europea.

‍ Paso a paso ¡muy fácil!

  1. Prepará la espinaca: lavála bien, quitá los tallos más duros y hervila apenas unos minutos hasta que se ablande. Escurrila bien y picala.

  2. En una sartén amplia, derretí la manteca y salteá la cebolla picada con el ajo hasta que estén dorados.

  3. Sumá la harina y cociná unos segundos para que pierda el gusto a crudo. Agregá de a poco la leche, revolviendo hasta formar una crema.

  4. Añadí la espinaca picada, mezclá bien y condimentá con sal, pimienta y nuez moscada.

  5. Verté la crema de leche, revolvé hasta integrar y cociná unos minutos más. Si querés, espolvoreá queso y gratiná al horno.

Podés acompañar esta espinaca con carne roja
Esta receta es tan versátil que también se usa como relleno de panqueques, tartas o canelones caseros.

Esta receta es tan versátil que también se usa como relleno de panqueques, tartas o canelones caseros.

Podés preparar esta receta con acelga si no tenés espinaca, o sumar cubitos de jamón, panceta o queso rallado para darle más sabor.

Si te sobra, guardala en la heladera hasta 3 días o congelala en porciones listas para recalentar. Es una de esas preparaciones que mejoran al día siguiente. ¡Y a disfrutar!.

