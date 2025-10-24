Sorprendé con la receta de mini strudel de manzana más tierna y crocante
Animate a preparar esta receta de mini strudel de manzana con masa crocante y relleno tierno, ¡te va a encantar!.
Si te gusta lo dulce y casero, esta receta de mini strudel de manzana te va a encantar. Son fáciles, rendidores y perfectos para acompañar el mate, el té o el café. Un clásico centroeuropeo adaptado al paladar argentino, con masa crocante y relleno suave y perfumado.
Ingredientes para un strudel perfecto
Rinde 10 mini strudels aprox.
2 manzanas verdes medianas.
2 cucharadas de azúcar.
1 cucharadita de canela en polvo.
1 cucharadita de jugo de limón.
1 cucharada de manteca.
1 cucharada de pan rallado o galletitas molidas.
1 plancha de masa hojaldrada o masa filo (también sirve masa casera tipo criolla).
1 huevo batido (para pincelar).
Azúca glass para decorar.
Paso a paso ¡muy fácil!
- Pelá y cortá las manzanas en cubitos. En una sartén, derretí la manteca, agregá las manzanas, el azúcar, la canela y el limón. Cociná unos 5 minutos hasta que estén tiernas. Agregá el pan rallado y dejá enfriar.
- Cortá la masa en rectángulos de unos 10x15 cm. Colocá una cucharada de relleno en el centro y doblá como si fuera un sobre o rollito. Sellá bien los bordes.
- Colocá los mini strudels en una placa enmantecada o con papel manteca. Pincelá con huevo batido.
- Llevá al horno precalentado a 180 °C y horneá 20–25 minutos, hasta que estén dorados y crocantes.
- Dejá enfriar un poco y espolvoreá con azúcar glass antes de servir.
La receta de mini strudel de manzana, es una versión práctica del clásico strudel vienés adaptada al gusto criollo.
Si usás masa filo, pincelá cada hoja con manteca derretida para lograr ese efecto hojaldrado. Podés sumar pasas de uva o nueces picadas al relleno. Se conservan 2 o 3 días en frasco o lata hermética, o podés congelarlos ya horneados. ¡Y listo!.