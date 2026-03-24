La mejor receta de tarta de crema catalana estilo tradicional
Una masa perfecta, cremosa por dentro y con un toque caramelizado irresistible: esta receta de tarta de crema catalana es puro placer en cada bocado.
Esta receta de tarta de crema catalana combina lo mejor de dos clásicos: la suavidad de la crema catalana y la base crujiente de una tarta casera. Su textura cremosa y su característica capa de azúcar caramelizado la convierten en un postre elegante, perfecto para ocasiones especiales o para disfrutar en familia.
Rinde: 8 porciones
Ingredientes
- 250 gramos de harina de trigo.
- 120 gramos de mantequilla.
- 80 gramos de azúcar.
- 1 huevo.
- 500 mililitros de leche.
- 120 gramos de azúcar.
- 4 yemas de huevo.
- 40 gramos de fécula de maíz.
- 5 gramos de ralladura de limón.
- 2 gramos de canela en polvo.
- 60 gramos de azúcar para caramelizar.
Paso a paso para crear una tarta de crema catalana casera deliciosa
1- Mezclar la harina de trigo, la mantequilla, el azúcar y el huevo hasta formar una masa.
2- Estirar la masa y cubrir un molde previamente engrasado.
3- Hornear la base a 180 grados durante 15 minutos y dejar enfriar.
4- Calentar la leche con la ralladura de limón y la canela.
5- En un bol, mezclar las yemas de huevo, el azúcar y la fécula de maíz.
6- Verter la leche caliente sobre la mezcla sin dejar de remover.
7- Llevar nuevamente al fuego y cocinar hasta que espese la crema.
8- Volcar la crema catalana sobre la base de tarta.
9- Dejar enfriar completamente en el refrigerador.
10- Espolvorear azúcar y caramelizar con soplete antes de servir.
De la cocina a la mesa
La tarta de crema catalana es una reinterpretación moderna de un clásico muy querido en la gastronomía española. Esta receta mantiene el sabor tradicional de la crema catalana, pero la transforma en un postre más completo y vistoso. El contraste entre la base crujiente, la crema suave y la capa de azúcar caramelizado crea una experiencia única en cada bocado. Es ideal para celebraciones o comidas especiales. Se recomienda conservarla en frío y caramelizar el azúcar justo antes de servir para mantener su textura crujiente característica. ¡Simplemente delicioso!.