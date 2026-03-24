La mejor receta de tarta de crema catalana estilo tradicional

Esta receta de tarta de crema catalana combina lo mejor de dos clásicos: la suavidad de la crema catalana y la base crujiente de una tarta casera. Su textura cremosa y su característica capa de azúcar caramelizado la convierten en un postre elegante, perfecto para ocasiones especiales o para disfrutar en familia.

La crema catalana es uno de los postres más antiguos de Europa.

Un postre suave y con un sabor increíble

1- Mezclar la harina de trigo , la mantequilla , el azúcar y el huevo hasta formar una masa .

3- Hornear la base a 180 grados durante 15 minutos y dejar enfriar.

4- Calentar la leche con la ralladura de limón y la canela.

5- En un bol, mezclar las yemas de huevo, el azúcar y la fécula de maíz.

6- Verter la leche caliente sobre la mezcla sin dejar de remover.

7- Llevar nuevamente al fuego y cocinar hasta que espese la crema.

8- Volcar la crema catalana sobre la base de tarta.

9- Dejar enfriar completamente en el refrigerador.

10- Espolvorear azúcar y caramelizar con soplete antes de servir.

Receta fácil paso a paso El azúcar caramelizado aporta el contraste crujiente característico. Juanan Sempere

De la cocina a la mesa

La tarta de crema catalana es una reinterpretación moderna de un clásico muy querido en la gastronomía española. Esta receta mantiene el sabor tradicional de la crema catalana, pero la transforma en un postre más completo y vistoso. El contraste entre la base crujiente, la crema suave y la capa de azúcar caramelizado crea una experiencia única en cada bocado. Es ideal para celebraciones o comidas especiales. Se recomienda conservarla en frío y caramelizar el azúcar justo antes de servir para mantener su textura crujiente característica. ¡Simplemente delicioso!.