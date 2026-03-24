Receta fácil de pastelitos criollos caseros como los de la abuela
Probá esta receta de pastelitos criollos caseros, crocantes y dulces, ideales para el mate y para disfrutar un clásico argentino bien tradicional.
Esta receta de pastelitos criollos es un clásico argentino que no puede faltar en fechas patrias o en una buena mateada. Crujientes por fuera y con un relleno dulce irresistible, son perfectos para compartir. Con ingredientes simples y un paso a paso claro, vas a lograr unos pastelitos caseros espectaculares en poco tiempo.
Rinde: 12 porciones
Ingredientes
- 500 gramos de harina.
- 250 gramos de manteca.
- 200 mililitros de agua.
- 10 gramos de sal.
- 300 gramos de dulce de membrillo o dulce de batata.
- 100 gramos de azúcar
- 500 mililitros de aceite para freír
Paso a paso para crear un arroz con pollo delicioso
1- En un bowl, mezclá la harina con la sal y agregá el agua hasta formar una masa.
2- Estirá la masa, untá con parte de la manteca, doblá y repetí el proceso para lograr capas.
3- Dejá reposar la masa en la heladera durante 30 minutos.
4- Estirá nuevamente y cortá cuadrados de masa del mismo tamaño.
5- Colocá un cubito de dulce de membrillo o dulce de batata en el centro.
6- Cubrí con otro cuadrado de masa y cerrá formando los clásicos pliegues.
7- Freí en abundante aceite caliente hasta que estén dorados y crocantes.
8- Retirá y espolvoreá con azúcar antes de servir.
De la cocina a la mesa
Esta receta de pastelitos criollos es ideal para revivir sabores bien argentinos y compartir momentos especiales. El secreto está en lograr una masa hojaldrada, crocante y bien dorada, que contraste con el relleno dulce y suave de membrillo o batata. Son perfectos para acompañar el mate o servir en celebraciones como el 25 de Mayo o el 9 de Julio. Además, podés prepararlos con anticipación y calentarlos antes de servir. Sin dudas, una opción económica, rica y tradicional que nunca pasa de moda y siempre suma alegría en la mesa familiar. ¡Poné la pava!.