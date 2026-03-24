Merienda saludable de otoño: receta fácil sin harinas blancas para combatir los primeros fríos

Con la llegada del otoño comienzan a bajar las temperaturas y el cuerpo busca comidas más cálidas y reconfortantes. El primer frío suele tentar a las personas con harinas refinadas y azúcares industriales. Pero hay una receta saludable para merendar sin harinas blancas.

Una opción son los muffins de avena, manzana y canela. Es ideal para acompañar un té o un café cuando el sol baja. Es saciante y no contiene harinas procesadas. La manzana aporta humedad y la avena brinda una fibra de absorción lenta.

Para la preparación, hay que precalentar el horno a 180 grados y mezclar en un bol los huevos con la leche vegetal y el endulzante elegido. Añadir la avena y el polvo de hornear. Mezclar hasta obtener una masa homogénea.

Esta compota de manzana es perfecta para el verano La manzana aporta un toque de humedad a la receta.

Luego se incorpora la manzana rallada, la canela y las nueces. La canela, además de aportar aroma, ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre. Colocar la mezcla en moldes para muffins y dejar en el horno unos 25 minutos.

Al eliminar las harinas blancas, se evita el efecto "rebote" de energía. La avena proporciona una saciedad prolongada, lo que evita llegar a la cena con un hambre voraz. Además, al ser una preparación casera, se puede controlar la calidad de los ingredientes.