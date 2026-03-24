Viral: el truco casero para quitar el sarro y el shampoo pegado de los azulejos del baño

En el mundo de la limpieza hay alternativas económicas y sin químicos para terminar con el sarro. El vinagre y el bicarbonato de sodio nunca fallan.

Mantener la limpieza del baño y en condiciones es fundamental para mantener la higiene del hogar y tener el espacio libre de gérmenes. La humedad y el vapor de la ducha hace que los azulejos y las juntas sean un caldo de cultivo ideal para el moho. Usando bicarbonato de sodio y vinagre se puede hacer "milagros".

Adiós al sarro Sin embargo, para no recurrir a limpiadores industriales algunos destacan las potencialidades de una alternativa que se ha vuelto viral por ser económica, ecológica y por sobre todo, muy efectiva.

Para llevar adelante esta limpieza, no se necesita ir al supermercado; sino que alcanza con revisar lo que hay en la cocina. Por un lado, el vinagre blanco que con su acidez es ideal para desintegrar el sarro, la cal y disuelve los residuos de jabón. Mientras que el agua caliente potencia el efecto limpiador.

Por otra parte, el jugo de limón aporta frescura y ayuda a desinfectar. Aunque el aliado clave para las manchas difíciles sin dudas es el bicarbonato de sodio.

Gemini_Generated_Image_siu6izsiu6izsiu6 Los mejores trucos de limpieza con vinagre y bicarbonato de sodio. Fuente: IA Gemini. Para lograr esto se mezcla agua caliente, vinagre y jugo de limón dentro de un pulverizador para lograr una distribución pareja. En las zonas con suciedad acumulada se puede espolvorear bicarbonato de sodio directamente sobre la mancha y se rocía encima de la mezcla de vinagre. La reacción que se genera permitirá arrancar la suciedad incrustada.