Sin sartenes ni aceite: el truco definitivo para cocinar huevos en el microondas en 60 segundos

El microondas es uno de los electrodomésticos más versátiles que tenemos en casa, y cuando se trata de ahorrar tiempo, cocinar huevos no es la excepción. Aunque muchos temen que prepararlos de esta manera sea complicado o peligroso, existe un método simple, limpio y frenéticamente rápido para resolver cualquier comida en cuestión de segundos.

Este truco es la salvación para quienes buscan un desayuno proteico o una cena ligera sin la necesidad de prender la hornalla ni ensuciar sartenes. Sin embargo, el éxito reside en conocer la física del huevo: el secreto para evitar que "exploten" es permitir que el vapor escape, ya sea batiéndolos o pinchando suavemente la yema con un palillo.

El toque final: es fundamental retirar la taza, revolver la mezcla para distribuir el calor y volver a cocinar en intervalos cortos de 10 o 15 segundos hasta alcanzar la consistencia deseada. Recordá que el huevo sigue cocinándose unos instantes después de apagar el equipo.

El batido: mezclalos bien con un tenedor. Para lograr una textura más esponjosa, podés añadir una cucharada de leche o agua. Condimentá con sal, pimienta, queso o las verduras que prefieras.

Preparación: rompé uno o dos huevos dentro de una taza o recipiente apto para microondas (previamente engrasado con una gota de aceite o manteca para que no se pegue).

¿Por qué este método es el favorito en redes sociales?

La tendencia de las recetas en microondas no es casualidad. En un estilo de vida donde el tiempo vale oro, la posibilidad de reducir el uso de utensilios y evitar el exceso de grasas (como el aceite de fritura) es una ventaja imbatible.

Además de los revueltos, este electrodoméstico permite hacer versiones de huevo "frito" o poche en tiempo récord, siempre y cuando se respete la regla de oro: nunca cocinar un huevo con cáscara y pinchar siempre la yema si se cocina entera para liberar la presión interna. Por su practicidad y limpieza, este "hack" de cocina se ha vuelto el preferido de estudiantes, trabajadores y amantes de la vida sana este 2026.