Cada cuánto hay que lavar las sábanas y cuál es el mejor ingrediente para limpiarlas
Mantener un hogar saludable y un descanso reparador es clave. Descubrí cada cuánto lavar las sábanas y el mejor método de limpieza.
A simple vista, las sábanas pueden parecer impecables luego de días de uso. Sin embargo, la realidad puede ser otra: cada noche, el cuerpo desprende miles de células muertas, sudor y aceites naturales que se depositan en las fibras, creando un ambiente ideal para ácaros y bacterias que pueden derivar en alergias o problemas respiratorios.
Por eso, establecer una rutina de limpieza para el dormitorio, especialmente para las sábanas, no es negociable si buscás un descanso reparador y un hogar saludable.
La frecuencia ideal: ¿Cada cuánto al lavarropas?
La regla de oro para la mayoría de los especialistas es una vez por semana. Este intervalo es suficiente para eliminar la acumulación de residuos y mantener la frescura del tejido. Sin embargo, existen excepciones donde la frecuencia debería aumentar a dos veces por semana o cada tres días:
Si sos alérgico o tenés asma: para minimizar la presencia de alérgenos.
En verano o épocas de mucho calor: debido al exceso de sudoración nocturna.
Si dormís con mascotas: los pelitos y restos orgánicos requieren una limpieza más corta.
Si estuviste enfermo: para eliminar virus o bacterias y evitar recaídas.
El ingrediente estrella para una limpieza profunda
Aunque el jabón convencional cumple su función, hay un ingrediente que las deja suave sin necesidad de utilizar suavizantes: el vinagre blanco. Además de este beneficio, ayuda a desinfectar y mantiene los colores, alargando la vida útil de las sábanas.