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Cada cuánto hay que lavar las sábanas y cuál es el mejor ingrediente para limpiarlas

Mantener un hogar saludable y un descanso reparador es clave. Descubrí cada cuánto lavar las sábanas y el mejor método de limpieza.

Alejandro Llorente

La higiene de las sábanas es fundamental para prevenir alergias y problemas en la piel. Foto: Archivo

La higiene de las sábanas es fundamental para prevenir alergias y problemas en la piel. Foto: Archivo

A simple vista, las sábanas pueden parecer impecables luego de días de uso. Sin embargo, la realidad puede ser otra: cada noche, el cuerpo desprende miles de células muertas, sudor y aceites naturales que se depositan en las fibras, creando un ambiente ideal para ácaros y bacterias que pueden derivar en alergias o problemas respiratorios.

Por eso, establecer una rutina de limpieza para el dormitorio, especialmente para las sábanas, no es negociable si buscás un descanso reparador y un hogar saludable.

La frecuencia ideal: ¿Cada cuánto al lavarropas?

La regla de oro para la mayoría de los especialistas es una vez por semana. Este intervalo es suficiente para eliminar la acumulación de residuos y mantener la frescura del tejido. Sin embargo, existen excepciones donde la frecuencia debería aumentar a dos veces por semana o cada tres días:

  • Si sos alérgico o tenés asma: para minimizar la presencia de alérgenos.

  • En verano o épocas de mucho calor: debido al exceso de sudoración nocturna.

  • Si dormís con mascotas: los pelitos y restos orgánicos requieren una limpieza más corta.

  • Si estuviste enfermo: para eliminar virus o bacterias y evitar recaídas.

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La regla de oro: una vez por semana es la frecuencia recomendada para un descanso saludable. Fuente. IA Gemini.

La regla de oro: una vez por semana es la frecuencia recomendada para un descanso saludable. Fuente. IA Gemini.

El ingrediente estrella para una limpieza profunda

Aunque el jabón convencional cumple su función, hay un ingrediente que las deja suave sin necesidad de utilizar suavizantes: el vinagre blanco. Además de este beneficio, ayuda a desinfectar y mantiene los colores, alargando la vida útil de las sábanas.

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