Cada cuánto hay que lavar las sábanas y cuál es el mejor ingrediente para limpiarlas

Mantener un hogar saludable y un descanso reparador es clave. Descubrí cada cuánto lavar las sábanas y el mejor método de limpieza.

La higiene de las sábanas es fundamental para prevenir alergias y problemas en la piel. Foto: Archivo

A simple vista, las sábanas pueden parecer impecables luego de días de uso. Sin embargo, la realidad puede ser otra: cada noche, el cuerpo desprende miles de células muertas, sudor y aceites naturales que se depositan en las fibras, creando un ambiente ideal para ácaros y bacterias que pueden derivar en alergias o problemas respiratorios.

Por eso, establecer una rutina de limpieza para el dormitorio, especialmente para las sábanas, no es negociable si buscás un descanso reparador y un hogar saludable.

La frecuencia ideal: ¿Cada cuánto al lavarropas? La regla de oro para la mayoría de los especialistas es una vez por semana. Este intervalo es suficiente para eliminar la acumulación de residuos y mantener la frescura del tejido. Sin embargo, existen excepciones donde la frecuencia debería aumentar a dos veces por semana o cada tres días:

Si sos alérgico o tenés asma: para minimizar la presencia de alérgenos.

En verano o épocas de mucho calor: debido al exceso de sudoración nocturna.

Si dormís con mascotas: los pelitos y restos orgánicos requieren una limpieza más corta.

Si estuviste enfermo: para eliminar virus o bacterias y evitar recaídas. lavar sabanas La regla de oro: una vez por semana es la frecuencia recomendada para un descanso saludable. Fuente. IA Gemini.

El ingrediente estrella para una limpieza profunda