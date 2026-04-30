La razón por la que conviene esperar antes de hacer la cama, según el Feng Shui

Tender la cama es un hábito cotidiano que muchas personas realizan apenas se levantan. Sin embargo, especialistas en Feng Shui recomiendan no hacerlo de inmediato. Según esta mirada, conviene esperar al menos una hora antes de ordenar las sábanas para favorecer un mejor equilibrio en el ambiente.

La explicación se basa en la idea de que, durante la noche, el dormitorio acumula energía vinculada al descanso, el cansancio y las emociones. Al levantarse, ese “aire cargado” queda en el espacio. Por eso, antes de tender la cama, se sugiere permitir que esa energía se libere y se renueve.

Para lograrlo, los expertos aconsejan realizar acciones simples. Entre ellas, abrir las ventanas, correr las sábanas y dejar entrar luz natural. De esta manera, el ambiente se ventila y se evita que la energía quede estancada dentro del cuarto.

Esperar un tiempo antes de hacer la cama tendría varios beneficios. Uno de los principales es mejorar la circulación del aire, lo que genera una sensación de mayor frescura. También ayuda a eliminar humedad y olores que se acumulan durante el descanso nocturno.

Además, esta práctica puede contribuir a que el dormitorio quede mejor preparado para la noche siguiente. Según el Feng Shui, un espacio aireado y equilibrado favorece un descanso más armonioso y reparador. También puede disminuir la sensación de encierro, sobre todo en habitaciones pequeñas.

Por qué recomiendan esperar antes de hacer la cama

Más allá de lo simbólico, hay una explicación práctica que coincide con esta recomendación. Dejar la cama sin hacer durante un tiempo permite que el colchón y la ropa de cama se aireen después de varias horas de uso. Esto puede mejorar la higiene y el confort general del descanso.

No se trata de dejar de ordenar, sino de hacerlo en el momento adecuado. Esperar una hora antes de tender la cama es un pequeño cambio de hábito que puede aportar mayor sensación de bienestar en el hogar y empezar el día de forma más consciente.