Para qué sirve poner una manzana al lado de la cama y por qué muchos lo hacen

Poner una manzana al lado de la cama es un truco viral ligado al Feng Shui. Qué significa, para qué se usa y qué dice realmente la ciencia sobre sus efectos.

Poner una manzana al lado de la cama es un hábito que se volvió popular en redes y en algunas prácticas de bienestar. Muchas personas lo asocian con la idea de mejorar el descanso o generar un ambiente más relajado en el dormitorio. Sin embargo, su efecto no tiene una base científica directa, sino que responde más a creencias simbólicas.

Este truco suele vincularse con el Feng Shui, una filosofía oriental que busca equilibrar la energía de los espacios. Dentro de esta lógica, la manzana se considera un elemento que ayuda a renovar la energía y a generar una sensación de armonía emocional durante la noche.

Según esta práctica, la fruta debe colocarse en un lugar visible, como la mesa de luz. También se recomienda evitar esconderla o ubicarla en espacios cerrados, ya que la idea es que la energía circule libremente. El orden y la limpieza del dormitorio también son factores clave para que este tipo de ritual tenga sentido.

El truco de la manzana en la mesa de luz: ¿funciona o es un mito? Más allá de lo simbólico, hay que aclarar que dejar una manzana al lado de la cama no produce beneficios físicos comprobados por sí solo. No mejora el sueño de manera directa ni reemplaza hábitos importantes como mantener horarios regulares, reducir el uso de pantallas o cuidar el ambiente del descanso.

Donde sí hay evidencia es en el consumo de la fruta. Comer una manzana, por ejemplo, puede aportar fibra y ayudar a estabilizar el azúcar en sangre, lo que contribuye a un descanso más estable. También puede generar saciedad y evitar picoteos nocturnos poco saludables.