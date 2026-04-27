Aguas termales con 60% de descuento: la escapada ideal para jubilados

Una escapada corta, con aguas termales , entorno natural y una tarifa más accesible, puede convertirse en una alternativa atractiva para quienes buscan descansar sin organizar un viaje largo. En ese mapa aparece Termas Colón , en Entre Ríos, un complejo ubicado a orillas del río Uruguay.

Este lugar mantiene vigente una promoción especial para jubilados. El beneficio permite ingresar con un 60% de descuento sobre la entrada general, una diferencia que vuelve al destino especialmente conveniente para adultos mayores que quieren combinar bienestar, tranquilidad y ahorro.

Según las tarifas oficiales publicadas por el complejo, los precios diarios rigen desde el 1 de abril hasta el 30 de junio de 2026 . La entrada general para mayores de 10 años cuesta $20.000 , mientras que los jubilados pagan $8.000 presentando el comprobante correspondiente. Los menores de 3 a 10 años inclusive abonan $6.000 ; los menores de 2 años ingresan gratis y las personas con discapacidad también tienen acceso sin cargo si presentan CUD y DNI . En caso de que el CUD indique la necesidad de acompañante, esa persona también entra gratis.

El complejo también informa una tarifa de $10.000 para residentes locales con DNI , un valor de $6.000 para afiliados o beneficiarios de la Caja de Jubilaciones de Colón y un costo de $6.000 para el acceso vehicular . La entrada se paga al momento de ingresar y los medios habilitados son efectivo, tarjeta de débito, tarjeta de crédito en un pago o QR vía Mercado Pago. No se trabaja con reserva previa para visitantes individuales: el ingreso es por orden de llegada.

Cómo acceder al descuento para jubilados

El trámite para aprovechar el beneficio es simple. Los jubilados deben presentarse con la documentación que acredite su condición, ya que la tarifa especial se aplica al momento de comprar la entrada. La promoción publicada por Termas Colón indica que los jubilados acceden al complejo con 60% de descuento todos los días y las veces que quieran, una modalidad pensada para facilitar visitas frecuentes o escapadas de descanso durante la temporada.

La recomendación, de todos modos, es consultar antes de viajar. Aunque los valores están publicados como vigentes hasta fines de junio, las tarifas turísticas pueden cambiar por temporada, promociones bancarias o condiciones del complejo. En el caso de contingentes, el sistema es distinto: Termas Colón establece un grupo mínimo de 15 personas, orientado a agencias de viajes, y solicita reserva con anticipación porque los cupos diarios son limitados.

Qué ofrece el complejo termal

El atractivo de Termas Colón no pasa solo por el precio. El predio se encuentra frente al río Uruguay y ofrece distintos sectores de piscinas termales, espacios verdes y áreas de descanso. Medios turísticos recientes destacaron que el complejo cuenta con piscinas cubiertas, semicubiertas y al aire libre, además de propuestas como spa, hidromasajes, sectores de relax, canchas de tejo y actividades suaves como aquagym o elongación, opciones valoradas por quienes buscan una experiencia tranquila.

Para disfrutar la visita sin contratiempos, conviene respetar las indicaciones del personal, los tiempos recomendados de permanencia en el agua y las normas del predio.

El reglamento oficial aclara que las instalaciones solo pueden usarse dentro del horario indicado en la entrada, que los menores deben permanecer acompañados por adultos responsables y que no está permitido ingresar con mascotas, sombrillas ni bebidas alcohólicas. También se recomienda consultar con un médico antes de realizar baños termales prolongados si la persona tiene enfermedades crónicas, toma medicación o presenta alguna condición de salud que requiera cuidados especiales.