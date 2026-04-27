El secreto del orden de las letras en el teclado: ¿por qué no es ABCDE?

Descubre por qué el teclado de tu computadora no sigue el orden alfabético y el secreto detrás de la disposición QWERTY.

A finales del siglo XIX, cuando se inventaron las primeras máquinas de escribir, el teclado estaba dispuesto en orden alfabético. Sin embargo, esto generaba un problema técnico: si un mecanógrafo escribía demasiado rápido, las barras de metal que golpeaban el papel se chocaban entre sí y la máquina se trababa.

teclado3 Un secreto sobre el teclado. Shutterstock

El secreto del teclado Es por eso que en 1873, Christopher Sholes patentó un diseño que separaba físicamente las combinaciones de letras más comunes en el idioma inglés (como "ST" o "TH"). El objetivo no era que las personas escribieran más lento, sino distribuir el trabajo entre ambas manos para evitar que los martillos mecánicos se atascaran.

Actualmente, aunque ya no se usan máquinas con barras de metal, el orden QWERTY en la computadora se mantuvo por costumbre y eficiencia en el aprendizaje, convirtiéndose en el estándar universal.

Al deslizar los índices sobre el teclado de la laptop o PC, se nota que las teclas F y J tienen una pequeña protuberancia o relieve. No es un defecto de fábrica ni sirve para limpiar la tecla. Estas marcas son fundamentales para la mecanografía al tacto. Sirven para que el usuario pueda ubicar la "posición de inicio" de sus manos sin tener que mirar el teclado.